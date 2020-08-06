Лукашенко не хочет видеть младшего сына президентом Белоруссии

Минск, 6 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит 15-летнего сына Николая своим преемником. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту «В гостях у Гордона».

Напомним, президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов, включая самого Лукашенко, он баллотируется на шестой срок.

«Нет, Коля мой, наверное, никогда не будет президентом. Я не хочу (чтобы Николай стал главой государства. — Прим. ФАН)», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что за время предвыборной кампании Николай повзрослел. Лукашенко говорит, что его сын силен в химии и биологии, а также хорошо владеет английским языком.

Также в интервью гордону Лукашенко назвал президента России Владимира Путина «старшим братом, который должен поддержать и подсказать». По словам белорусского президента, они с Путиным «очень хорошие друзья, даже несмотря на перипетии». Лукашенко также отметил, что они с Путиным абсолютно разные люди, которые похожи лишь тем, что являются «мужиками».

Помимо этого, Лукашенко в интервью отметил, что Украина лишилась Крыма, потому что у нее «не было власти и желания защищать свой кусок земли». По словам белорусского президента, «он бы воевал за Крым».