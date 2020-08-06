В Британии оценили перспективы новейшего российского самолета МС-21-300

Лондон, 6 августа. Журналисты британского информационного издания Simple Flying опубликовали статью о новейшем российском перспективном пассажирском самолете МС-21-300. Авторы материала подробно рассказали о силовой установке лайнера, а также объяснили, за счет чего отечественная разработка станет достойным конкурентом для самолетов таких компаний, как Boeing и Airbus.

Обозреватель журнала Simple Flying Николас Камминс прежде всего напомнил, что МС-21-300 является среднемагистральным самолетом, который будет оснащен новейшим российским двигателем ПД-14. Первый экземпляр новой версии самолета может подняться в воздух уже до конца 2020 года.

«Объединенная авиастроительная корпорация России теперь намерена использовать отечественный авиадвигатель ПД-14. Сообщается, что двигатели уже смонтированы, в настоящее время проводятся необходимые наземные проверки», — пишет обозреватель Simple Flying.

Россия полностью локализовала производство нового самолета, а также устранила зависимость от деталей и комплектующих зарубежного производства. Подобная стратегия позволит избежать неприятных ситуаций, связанных с экономическими ограничениями, и обеспечит полный контроль над поставкой запчастей.

«Это делается не только для того, чтобы предотвратить возможные задержки при исполнении заказа. Еще одна причина: Россия намерена предложить свою альтернативу западным конкурентам и активно поддержать отечественную промышленность», — объяснил Николас Камминс.

Автор статьи уверен, что новый лайнер вызовет большой интерес как у российских авиационных компаний, так и на зарубежном рынке. MC-21-300 может стать идеальным конкурентом для Boeing 737 MAX и Airbus A320neo.

«Таким образом, очевидно, что МС-21 очень плотно и гармонично вписывается в ту же рыночную категорию, что и другие известные и популярные авиалайнеры. Кроме того, он является достойной альтернативой, поэтому наверняка найдется немало авиакомпаний, которые захотят его приобрести», — резюмирует журналист.

Ранее председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов объяснил, почему Россия нуждается в замене самолета АН-124 «Руслан». Он заявил, что создание перспективного комплекса военно-транспортной авиации является ключевым вопросом для укрепления национальной безопасности страны.