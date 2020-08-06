Академик РАН назвал два важнейших закона диетологии

Санкт-Петербург, 6 августа. Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания биотехнологии и безопасности пищи академик РАН Виктор Тутельян рекомендовал россиянам в вопросах собственного питания руководствоваться двумя основополагающими законами человеческого метаболизма. О них он рассказал в эфире конференции Медиагруппы «Патриот».

«Мы с вами вполне определенный биологический вид. И как биологический вид мы должны с вами получить из окружающей среды определенные вещества. Я насчитал порядка 170 их разновидностей, жиров, витаминов, аминокислот. Из них больше трети незаменимые: они нам нужны, если они с пищей поступают — мы здоровы, если их нет или их мало — мы болеем; в тяжелых случаях умираем», — рассказал академик Тутельян.

По его словам, есть законы природы, которых не дано нарушать никому.

«Два закона, которые каждый должен зарубить себе на носу. Первый закон — это соответствие рациона энергетическим затратам организма: сколько съел с пищей — столько изволь потрать. Если будешь тратить меньше — будешь толстеть, жиреть, получишь букет заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистой системы, метаболический синдром, сахарный диабет — и умрешь. Если будешь есть меньше, будешь худеть, истощаться — тоже умрешь. Это первый закон науки о питании. — пояснил Виктор Тутельян. — Второй закон — соответствие химического состава рациона нашим физиологическим потребностям биологических и химических соединений. Белки состоят из 20 аминокислот, нет хоть одной аминокислоты — синтез белка останавливается. Следствие — снижение иммунитета, роста, возможностей развития организма, и он умирает».

По словам ученого, из-за белково-калорийной недостаточности человечество теряет ежегодно миллионы людей в мире: «Порядка 50% нашего население недополучает витамины. Не в катастрофическом количестве, но серьезно недополучает. В результате снижается адаптационный потенциал, снижается наша работоспособность».

Виктор Тутельян настаивает, что рацион человека должен состоять из всего спектра растительных и животных жиров, белков и витаминов, в противном случает человек болеет на уровне клетки, и в целом организм страдает.

Комментируя вопрос про модные течения диетологии и ограничения питания, такие как вегетарианство и веганство, ученый заявил, что это выбор людей, которые имеют материальные возможности обеспечить себе замену животных белков белками растительного происхождения.