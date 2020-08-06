Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Академик РАН назвал два важнейших закона диетологии

57
0 Оставить комментарий

Академик РАН назвал два важнейших закона диетологии

Санкт-Петербург, 6 августа. Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания биотехнологии и безопасности пищи академик РАН Виктор Тутельян рекомендовал россиянам в вопросах собственного питания руководствоваться двумя основополагающими законами человеческого метаболизма. О них он рассказал в эфире конференции Медиагруппы «Патриот». 

«Мы с вами вполне определенный биологический вид. И как биологический вид мы должны с вами получить из окружающей среды определенные вещества. Я насчитал порядка 170 их разновидностей, жиров, витаминов, аминокислот. Из них больше трети незаменимые: они нам нужны, если они с пищей поступают — мы здоровы, если их нет или их мало — мы болеем; в тяжелых случаях умираем», — рассказал академик Тутельян. 

Академик РАН назвал два важнейших закона диетологии

По его словам, есть законы природы, которых не дано нарушать никому. 

«Два закона, которые каждый должен зарубить себе на носу. Первый закон — это соответствие рациона энергетическим затратам организма: сколько съел с пищей — столько изволь потрать. Если будешь тратить меньше — будешь толстеть, жиреть, получишь букет заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистой системы, метаболический синдром, сахарный диабет — и умрешь. Если будешь есть меньше, будешь худеть, истощаться — тоже умрешь. Это первый закон науки о питании. — пояснил Виктор Тутельян. — Второй закон — соответствие химического состава рациона нашим физиологическим потребностям биологических и химических соединений. Белки состоят из 20 аминокислот, нет хоть одной аминокислоты — синтез белка останавливается. Следствие — снижение иммунитета, роста, возможностей развития организма, и он умирает».

По словам ученого, из-за белково-калорийной недостаточности человечество теряет ежегодно миллионы людей в мире: «Порядка 50% нашего население недополучает витамины. Не в катастрофическом количестве, но серьезно недополучает. В результате снижается адаптационный потенциал, снижается наша работоспособность». 

Виктор Тутельян настаивает, что рацион человека должен состоять из всего спектра растительных и животных жиров, белков и витаминов, в противном случает человек болеет на уровне клетки, и в целом организм страдает. 

Комментируя вопрос про модные течения диетологии и ограничения питания, такие как вегетарианство и веганство, ученый заявил, что это выбор людей, которые имеют материальные возможности обеспечить себе замену животных белков белками растительного происхождения.

«Сделать это можно, но сложно в наших климатических условиях, где растет капуста, морковка и картошка. Где здесь набрать полноценный белок, необходимые витамины? Мы получаем это в животной пище. И эта смешанная пища эволюционно позволяет нам жить и развиваться. И размножаться», — заключил эксперт.

Источник: Федеральное агентство новостей
Новости партнеров