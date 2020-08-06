Бузова объяснила, почему ей тяжело готовиться к «Ледниковому периоду»

Москва, 6 августа. Российская певица и телевизионная ведущая Ольга Бузова примет участие в программе «Ледниковый период». По данным информационного издания «СтарХит», 34-летняя звезда будет участвовать в шоу в паре с профессиональным фигуристом Дмитрием Соловьевым, который стал для нее наставником на время съемок.

Бузова уже поделилась новостью со своими поклонниками и подробно рассказала, как проходит ее подготовка к ледовому шоу. Певица призналась, что тренировки по фигурному катанию даются ей очень тяжело, поскольку она стояла на коньках лишь в детстве. Она также отметила, что участие в «Ледниковом периоде» являются новым этапом в ее жизни.

«Начался новый этап в моей жизни. Я уже в течение нескольких недель учусь кататься на коньках. Мне дается все это очень сложно, так как я в своей жизни до этого стояла на льду только в детстве, последний раз в лет шесть. Ну и пару раз типа съездила на каток, подержалась за бортик. Пока ощущение, что «я как корова на льду» не проходит, но вы знаете какая я упорная и какой боец. Надеюсь, показать хороший результат в этом проекте», — написала Бузова на своей странице в одной из социальных сетей.

Бузова заметила, что тренировки пошли ей на пользу — она уже уверено держится на коньках, а партнер по фигурному катанию научил ее новым сложным приемам. Певица уверена, что сможет показать настоящее шоу и не ударить в грязь лицом перед своими фанатами.

Недавно стало известно, что Ольга Бузова во время одной из тренировок повредила связки на ноге. Девушке оказали медицинскую помощь, а также посоветовали не перенапрягаться на тренировках без лишней необходимости. Однако телеведущая не сдается и готовится к новому проекту, перевязав лодыжку специальным эластичным бинтом.

Ранее сообщалось, что шоу «Ледниковый период» возвращается на большие экраны. Новый сезон популярной телевизионной программы выйдет уже в конце сентября 2020 года.