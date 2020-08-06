Академик рассказал, опасно ли вегетарианство для здоровья

Санкт-Петербург, 6 августа. О том, можно ли быть вегетарианцем без вреда для здоровья, рассказал научный руководитель Федерального исследовательского института питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян в прямом эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

«С вегетарианской пищей можно получить все необходимое, но это значительно труднее, чем с разнообразной пищей. Ты можешь это получить, если будешь есть белок растительный в виде сои, фасоли, бобовых, там ближе аминокислотный состав к белкам животного происхождения. В принципе это реально, это возможно, но это очень трудно, для этого надо иметь определенный карман. Это конечно дорого. В тропиках это легче, чем у нас. Смешанная пища эволюционно позволяет нам жить, развиваться и размножаться», — отметил Тутельян.

В тоже время академик не считает, что нужно наказывать родителей, которые заставляют своих детей придерживаться вегетарианской диеты.