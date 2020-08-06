Twitter занялся маркировкой российских СМИ

Москва, 6 августа. Администрация Twitter начала помечать российские новостные агентства специальной меткой «Государственное издание, Россия».

В компании пояснили, что новые значки, изображающие миниатюрные трибуны и микрофон, будут появляться у двух категорий аккаунтов. Во-первых, это официальные правительственные лица и ведомства, во-вторых, государственные СМИ, их главные редакторы и высокопоставленные сотрудники.

Модераторы социальной сети решили исключить «возможность» оказать влияние на ситуацию в США перед президентскими выборами, которые запланированы на ноябрь. Примечательно, что Twitter не будет рекомендовать эти аккаунты с установленной меткой к подписке.

Отмечается, что отметки уже получили РИА Новости, RT и личный аккаунт журналистки, главреда RT Маргариты Симоньян.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало о провальной политике Twitter по борьбе с фейками о коронавирусе. Как оказалось, принятые социальной сетью меры в действительности не работают.