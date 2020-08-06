Цеков уверен, что Германия отвергнет «выпады» США насчет СП-2

Москва, 6 августа. Член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что американские сенаторы направили оператору немецкого порта Засниц письмо с призывом прекратить работы по поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2».

О письме оператору немецкого порта ранее сообщило немецкое издание Handelsblatt. Отмечается, что авторами послания являются сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон.

По словам Цекова, «политическую верхушку США охватила мания величия».

«Сенаторы в значительной степени превышают свои обязанности и функции, считая себя вправе допускать подобные письма, которые можно расценивать как грубые и беспардонные угрозы. Конечно, в Германии найдутся люди, которые с большим опасением воспримут подобные угрозы, но я уверен, что большая часть германского общества подобные выпады со стороны США отвергнет», — заявил Цеков в беседе с RT.

Российский сенатор выразил уверенность, что напор Вашингтона не окажет влияния и «Северный поток — 2» будет достроен. Цеков отмечает, что Германия и страны Евросоюза получат серьезную выгоду от введения газопровода в эксплуатацию.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в разговоре с Федеральным агентством новостей отмечал, что ЕС поставит себя в очень уязвимое положение, если не будет оказывать сопротивление американским санкциям в отношении компаний, занятых в строительстве газопровода «Северный поток — 2».