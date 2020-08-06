Ученые и диетологи развеяли мифы о «вредной» и «здоровой» пище

В четверг, 6 августа, в 14:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялась онлайн-конференция на тему «Какая еда нас убивает?». В ней приняли участие диетологи, фермеры, коммерсанты, биохимики, журналисты, чиновники и политики.

Пальмовое масло, трансжиры, красители и консерванты — все это входит в стандартный продуктовый набор каждого гражданина России. Консерванты и пищевые добавки сильно удешевили еду, но сделал ли прогресс ее безопаснее?

В рамках пресс-конференции спикеры постарались разобраться, почему диетологи всерьез говорят о продуктах, провоцирующих рак, указывая на жареное мясо, крепкий алкоголь и копчености; вызывают ли трансжиры онкологические заболевания; возможно ли в современном мире найти полезные и натуральные продукты, и какой будет еда будущего.

Директор филиала Малазийского совета производители пальмового масла Алексей Удовенко рассказал о своей обросшей легендами продукции. По его словам, ее используют во всем мире, и едва ли не самым большим рекордсменом в потреблении данного продукта является Япония, где за последние 50 лет оно увеличилось с 40 до 600 тысяч тонн.

«По сравнению со сливочным, цена на которое составляет 3000 долларов за тонну, пальмовое масло той же массы стоит всего 700, — заметил гость пресс-центра. — Два этих масла не могут конкурировать друг с другом так же, как «Лада Калина» не может соперничать с «Роллс Ройсом». Напомню, что еще с советских лет печенье делали на маргарине из растительного масла, переведенного в твердую форму. Этот процесс «перевода» продукта из одного агрегатного состояния в другое делал его не особо полезным. В то же время во всем мире перешли на использование натуральных масел, имеющих твердую консистенцию. Самым доступным оказалось пальмовое, не содержащее при этом никаких транс-жиров».

Удовенко развеял главный миф о пальмовом масле, гласящий о том, что оно, якобы, вредно. Будь это так, сказал директор филиала, его не стали бы есть привередливые японцы. На самом деле данное масло (добываемое, кстати, не из стволов этих деревьев, а из плодов так называемой масленичной пальмы) усваивается даже лучше сливочного, а своего потребителя оно находит в самых развитых странах мира, среди которых Китай, Индия, Евросоюз и США.

«В отличие от подсолнухов масленичные мальмы не обрабатываются нитратами. Пальмы удобряют. К слову, по нормативной документации бывает сырое и рафинированное масло — в Россию поступает только второе, и оно по прибытии к нам рафинируется снова. Таким образом, получается продукт двойной очистки. Специально оговорюсь: в сырых маслах ничего «грязного» нет. Но при нагревании все полезные вещества разрушаются, а вместо них создаются вредные. Поэтому масла очищают от всего, что может образоваться при жарке — например, от продуктов окисления», — объяснил эксперт.

Гость пресс-центра сильно развеселился, узнав, что некоторые наши сограждане искренне считают, что «русский человек» не в состоянии усвоить пальмовое масло, поскольку оно является «чуждым» ему продуктом.

«Для наших организмов «чуждо» и подсолнечное масло, а также кофе, бананы и вошедшая во все национальные рецепты картошка. Нынешние поколения считают, что наши предки до десятого колена потребляли масло подсолнуха, однако до Второй мировой войны жарили вообще на животном жире — на так называемых шкварках. Что же касается вреда от той или иной пищи, то он есть, если у человека нет мозгов», — резюмировал Удовенко.

Независимый эксперт рынка натуральных продуктов Лидия Макштейн объяснила, как отличить хорошее пальмовое масло от плохого – первое дороже, плюс имеет красноватый оттенок, поскольку содержит в себе бета-каротин. Что же касается еды вообще, то наименее вредная, по ее словам, легко находится по специальному «органическому» значку.

«Нет, это не обман, — ответила скептически настроенная в отношении сертифицированных в качестве «натуральных» продуктов гражданам эксперт. — Проводились специальные исследования на предмет наличия пестицидов в «обычных» продуктах и экологических — и последние содержали настолько малое их количество, насколько это возможно».

Макштейн подчеркнула, что «органический сертификат» выдается государством только тем производителям, чья продукция выдерживает особые проверки на предмет соответствия «экологичности». Соответственно, им приходится покупать более натуральные, дорогие семена, не использовать гормоны при изготовлении молока и мяса, и соблюдать все нормы СанПина.

«Для контроля над всем этим есть Роспотребнадзор, — напомнила гостья пресс-центра. — «Органический сертификат», кстати, бесплатный — он полностью субсидируется государством. Что же касается геномодифицированных продуктов, то они его никогда не получат, однако исследований, подтверждающих их вред, так же нет — по большому счету, все слухи о ГМО являются следствием простых потребительских опасений».

Депутат Государственной думы и доктор медицинских наук Валерий Елыкомов считает, что генномодифицированные продукты вредны только для детей и лиц «молодого репродуктивного возраста».

«Свыше 25 тысяч школьников 12-летнего возраста участвовали в нашем исследовании, посвященном воздействию ГМО, — заявил парламентарий. — Мы посмотрели их рост, вес, гормоны щитовидной железы, сахар в крови. Признаки ожирения замечены у 23%, а у 7% — нарушение толерантности к глюкозе. Все эти нарушения наступают еще в детстве. Однако если вы посадите на ГМО-диету пенсионера, то с ним ничего страшного не произойдет».

Гость пресс-центра посоветовал подрастающему поколению, школьникам напирать на «бабушкино питание»: очень вкусные отварные продукты, овощи в сыром виде, фрукты, травы, черный хлеб. А также все то, что не подвергается жарке: менее вкусное, но более полезное.

«Я пытался внести в Госдуму закон о социальной рекламе, которая бы предупреждала о вреде фаст-фуда и сладких газированных напитков, но не смог, — признался депутат. — За интересами иностранных компаний порой стоят серьезные люди. Тем не менее людям надо пояснять, что такое питание может вызвать ожирение, и я готов поднять вопрос о специальной маркировке однозначно вредной пищи».

Научный руководитель федерального исследовательского центра питания, академик РАН Виктор Тутельян заявил, что не знает никакого другого пищевого продукта, который изучался так тщательно, как ГМО.

«У нас разрешено для потребления 23 вида геномодифицированных продуктов: все они практически не отличаются от своего «натурального» аналога, — сказал гость пресс-центра. — Однако у нас запрещено выращивание собственного ГМО-сырья, поскольку наши аграрии еще не готовы использовать эту технологию. Она требует подготовки».

Академик не стал называть конкретные продукты, приводящие к тем или иным заболеваниям: по его мнению, все зависит от рациона, комплекса питания, складывающегося месяцами и годами. Отдельный же продукт, «вырванный из контекста», не может оказаться однозначно вредным или однозначно полезным.

«Вот взять, например, яблоко — это вроде бы полезно, — сказал Тутельян. — Но если сидеть на рационе из одних только яблок, можно умереть!»

Гость пресс-центра рассказал про особенности «органического» производства: по его словам, оно действительно не терпит никаких пестицидов — почва, на которой его выращивают, проверяется специальными службами, которые проводят дополнительные проверки качества.

«Возможно, 3-4% от всего ассортимента нашего рынка действительно должны занимать экологичные продукты, — считает академик. — И люди, для которых это действительно важно, могут переплачивать за нее в 3 раза, если они так хотят. Но лично я бы так никогда не сделал: ведь если товар уже лежит на прилавке, значит, он проверен СанПином и признан безопасным. Так что вопрос тут стоит только в том, насколько я доверяю государству, допустившему продукт к продаже».

Тутельян со скепсисом отнесся к новомодным веяниям вроде вегетарианства, фрукторианства и сыроедства: по его словам, человек – это биологический вид, которому необходимо получать из окружающей среды определенные вещества, чтобы полноценно существовать.

«Я насчитал порядка 170, — заявил гость пресс-центра. — Из них больше трети — незаменимые! Если мы их получаем — значит, мы здоровы, если нет — мы болеем. В тяжелых случаях умираем. Вот законы природы, которые не дано нарушать никому. Первый гласит: энергетическая ценность рациона должна соответствовать энергозатратам организма. Сколько получил, столько изволь и потрать, иначе получишь ожирение и вместе с ним кучу заболеваний, которые сведут тебя в могилу. Если же ты, наоборот, недобираешь калорий, то просто доведешь себя до истощения и тоже умрешь. А вот второй закон науки о питании: химический состав рациона должен отвечать нашим физиологическим потребностям! Нам необходимо получать множество незаменимых аминокислот. Нет хотя бы одной из них — все, синтез белка останавливается, понижается иммунитет и уменьшаются наши силы. Во всем мире мы до сих пор теряем миллионы людей ежегодно от белково-калорийной недостаточности!»

Академик добавил, что с вегетарианской пищи, конечно же, можно получить все необходимое для полноценной жизни – но значительно сложнее, нежели на полноценном питании.

Врач-диетолог Алексей Ковальков назвал самый опасный продукт, который точно будет полезно исключить каждому: по его словам, это рафинированный сахар и все производные от него. Нелишним будет отказаться также от пшеничного хлеба и булок, а также риса. Целиком исключать из своей жизни алкоголь необязательно — однако эксперт подчеркнул, что является последовательным противником этого продукта.

Исключать соль не просто бесполезно, но и вредно: вся электропроводность в нашем организме работает именно на ней. Чтобы понять, сколько именно ее вам необходимо, эксперт советует прислушаться к своему телу.

«Вегетарианцев я разделяю на две группы: любители, мало понимающие в том, что именно они с собой делают, и профессионалы, которые изучают специальную литературу. Ко вторым я отношусь с уважением, и считаю, что заниматься такой сильной коррекцией питания надо либо профессионально, либо не заниматься ее вообще», — сказал диетолог.

Той же позиции Ковальков придерживается и по отношению к «лечебному голоданию», сравнив человеческий организм с двигателем: если резко прекратить подачу «топлива», то все процессы сразу останавливаются, что может привести к поломке.