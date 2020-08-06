Лукашенко назвал причину потери Крыма Украиной

Минск, 6 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Украина потеряла Крым, потому что у нее «не было власти и желания защищать свой кусок земли».

«У вас не было ни власти, ни желания защищать свой кусок земли… Вы просто безалаберно, бестолково относились к территории и отнеслись к Крыму», — говорит Лукашенко.

По словам белорусского президента, «он бы воевал за Крым». Он подчеркнул, что полуостров могли сдать лишь власти Украины, а остальное — «детали».

«Это происходило не первый день, ты должен был провести вооруженные силы по всей стране в степень повышенной боевой готовности», — комментирует Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Россия всегда будет ближайшим союзником Белоруссии, кто бы ни был у власти в обеих странах. Такое заявление глава государства сделал в послании народу и парламенту.

Крым вернулся в состав России после референдума в марте 2014 года. За воссоединение с РФ проголосовало подавляющее количество жителей полуострова. Украина продолжает считать Крым своей территорией. В Москве подчеркивают, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией в полном соответствии с международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».