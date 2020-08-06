Михеев объяснил, чем обернется для США газовый шантаж против СП-2

Москва, 6 августа. Российский политолог и телевизионный ведущий Сергей Михеев прокомментировал заявление Берлина о санкциях, которые США планируют ввести в отношении компаний, связанных с реализацией проекта «Северный поток – 2». По его словам, несмотря на мягкую риторику в отношении Вашингтона, Германия не откажется от российского газа.

Ранее министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что Берлин надеется, что Вашингтон откажется от введения экономических ограничений против компаний, принимающих участие в проекте СП-2. Он призвал США сесть за стол переговоров, а также заявил, что ФРГ строит на территории страны специальные терминалы, необходимые для приема американского сжиженного природного газа.

Михеев, комментируя слова Альтмайера в эфире радио «Вести FM», заявил, что Берлин все-таки повелся на дешевый шантаж Вашингтона. Он заметил, что терминалы, которые строятся в Германии, в будущем попросту будут не востребованы, поскольку страна не откажется от покупки дешевого российского газа.

«Самое интересное, что, когда будет достроен и СП-2, и терминалы по сжиженному газу, то ситуация будет очень простая: терминалы будут не востребованы. Ну, или Германия будет покупать газ и у нас, и немного у американцев, чтобы те не сильно обижались», — объяснил Михеев.

Политолог объяснил, чем обернется для США газовый шантаж против немцев из-за «Северного потока — 2». Он заметил, что Берлин предварительно согласился на условия Вашингтона и строит терминал, но это делается лишь для «отвода глаз». Немцам не выгодно покупать американский СПГ, а это значит, что они выберут российское голубое топливо, передает «ПолитРоссия».

«Но самое главное, что шантаж США действует. Заставили строить терминал! В итоге окажется, что они не выгодны. Деньги вкладываются в то, чтобы американцы не приставали. «Вот не приставайте. Мы и для вашего газа терминал построим». А вот терминалы будут готовы, они (США) будут давить на то, чтобы немцы покупали их газ. Чистый рэкет», — резюмировал Михеев.

Ранее эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов прокомментировал решение компании-арендатора судна «Фортуна» отказаться от участия в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Он заявил, что реализация проекта все-же будет завершена без особых проблем.