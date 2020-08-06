Девушка в Индии вернулась домой через неделю после собственных похорон

Нью-Дели, 6 августа. Жительница города Буландшахр в Индии пришла в полицию через неделю после того, как ее признали жертвой убийства и похоронили, пишет The Logical Indian.

В конце июля в городе Газиабад полиция нашла чемодан с останками. Правоохранители опубликовали фото в Интернете, после чего ни получили звонок от местной жительницы. Женщина признала в погибшей свою 24-летнюю дочь Варишу. Останки были захоронены на одном из кладбищ

По данным СМИ, муж часто избивал Варишу из-за приданого. После очередной ссоры девушка убежала, а ее супруга отправили в тюрьму. Полиция полагала, что муж был причастен к гибели Вариши.

Но через неделю девушка пришла в полицию. Оказалось, что ее мать ошиблась, родственники Вариши похоронили другую девушку.

Беглянка рассказала, что устала от побоев мужа и уехала в город Ноида, где раньше работала. Но когда вернулась на родину, поняла, что ее считают мертвой.

Полицейским пришлось снять с мужа Вариши обвинения в убийстве. Однако его не выпустили на свободу из-за обвинений в домашнем насилии.

Сейчас индийская полиция выясняет личность погибшей девушки из чемодана. Они надеются, что ДНК-экспертиза поможет им распутать это преступление.