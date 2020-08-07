Учим ребенка ходить на горшок без стресса для него самого и родителей: эффективные методики и рекомендации специалистов

С проблемой приучения малыша к горшку рано или поздно сталкивается каждая семья. Процесс пройдёт безболезненно для всех участников, если соблюдать некоторые простые правила.

Подгузники – штука, безусловно, полезная и невероятно удобная. С точки зрения незаменимости для современного человека, многие молодые мамы ставят их изобретение в один ряд с такими предметами домашнего обихода как стиральная машина или пылесос.

Страшно себе представить, сколько времени тратили наши мамы и бабушки на ручную стирку бесконечных пелёнок, ползунков и постельного белья. Не говоря уже об испорченных матрасах, спасти которые от детских сюрпризов не могла ни одна подстеленная под простыню клеёнка. Справедливости ради, стоит отметить, что у всех этих бытовых кошмаров было одно существенное преимущество – дети предыдущих поколений намного раньше осваивали горшок. Вопрос с какого возраста начинать приучать ребёнка к горшку не стоял в принципе, поскольку в интересах измученных каждодневными хлопотами женщин было сделать это как можно скорее. Кроме того, многие ребятишки того времени посещали ясли с раннего возраста, поэтому уже к 1 году многие успевали освоить туалетные премудрости, чего не скажешь об их современных сверстниках.

Чего греха таить – технический прогресс сделал нас более ленивыми, поэтому сегодня встретить вполне здорового и довольного жизнью трёхлетку в подгузнике – не такая уж и редкость. Более того, такое положение вещей становится вариантом нормы и не считается чем-то зазорным, поскольку каждый ребёнок индивидуален. Специалисты по детской психологии и ведущие педиатры утверждают, что малыш должен «дозреть» до очередного этапа своего взросления. Произойдёт это в 1,5, 2 или 2,5 года заранее знать нельзя. В некоторых морально устаревших книгах по уходу за младенцами на полном серьёзе советовали после каждого кормления держать грудничка над раковиной, дожидаясь, пока тот пописает, а с полугода и вовсе учить садиться на горшок. К счастью, была доказана абсолютная неэффективность подобных методов, поскольку в столь юном возрасте младенец не в состоянии контролировать свои действия и понимать, что от него хотят. Таким образом, главным критерием, по которому определяют, в каком возрасте пора снимать подгузник, является готовность самого ребёнка к столь важным переменам в жизни.

Как определить, готов ли ребенок ходить на горшок по Комаровскому

Имя знаменитого педиатра Евгения Комаровского знакомо, пожалуй, каждому родителю. У доктора своя телевизионная передача, интернет-блоги и целая армия подписчиков. По книгам его авторства растят детей сотни тысяч семей. Разумеется, немалое количество его трудов посвящено насущной проблеме приучения к туалету. Специалист советует внимательно понаблюдать за карапузом в течение нескольких дней, чтобы понять, насколько тот готов к новому этапу. Ответьте сами себе на несколько простых вопросов и сможете выяснить, пришла ли ваша пора «взрослеть».

Хорошо ли ребёнок понимает обращённую к нему речь? Малыш может совсем не говорить, но при этом иметь достаточно большой пассивный словарный запас. Знает ли он значения слов «горшок», «писать», «какать»? Умеет ли обращаться с предметами гардероба: может ли самостоятельно снять штанишки и трусики? Как малыш ощущает себя в испачканном подгузнике? Испытывает ли дискомфорт или демонстрирует полное равнодушие? Не боится ли ребёнок заходить в санузел, даже если свет там выключен? Умеет ли открывать дверь и пользоваться выключателем? Обратите внимание на то, сколько по времени проходит от одного акта мочеиспускания до следующего. Может ли кроха терпеть хотя бы в течение полутора часов? Сформирован ли режим опорожнения кишечника? В идеале дефекация должна происходить каждый день примерно в один и тот же временной промежуток.

Не хочу — не буду! В чем кроются причины неудач?​​​​​​​

Бывает, так, что родители твёрдо вознамерились привить чаду санитарные навыки, вся семья дни и ночи посвящает этому сакрально действу, а оно (то есть чадо) категорически не желает сдавать позиции и с завидным упорством продолжает делать свои «делишки» куда угодно, кроме заботливо предложенного горшка. Или того хуже – впадает в истерику при одном упоминании о ненавистном предмете. Не нужно отчаиваться или тем более ругать упрямца. Его нигилизм может иметь под собой вполне объективные причины:

Ребёнок плохо себя чувствует. Даже самое незначительное недомогание является поводом отложить приучение до лучших времён. Более того, стоит подождать несколько дней после полного выздоровления. В этом деле спешка ни к чему. Не волнуйтесь – никто в школу в подгузниках не ходит, поэтому нечего «гнать лошадей». У малыша стресс. Дискомфорт может быть не только физическим, но и душевным. Маленькие дети пока не умеют выражать свои эмоции словами, поэтому сообщают нам о своих переживаниях любыми другими доступными им способами. Подумайте, что за последнее время произошло такого, что могло заставить непоседу нервничать? Возможно, вы вышли на работу, и кроха остался на попечении няни или бабушки? Или вы не так давно сменили место жительства? Причины могут крыться в самых, казалось бы, несущественных мелочах, вроде сломанной любимой игрушки или конфликта на детской площадке. Проанализируйте события недавнего прошлого и, возможно, вам удастся понять в чём дело. Вы купили не тот горшок. Причём вполне вероятно и даже почти наверняка, вы уделили его выбору столько внимания и времени, сколько не потратили на покупку смартфона для себя. Вы перелопатили кучу информации, перечитали все советы бывалых, изучили детские форумы и пересмотрели миллион пятьсот фотографий анатомически, эстетически и сенсорно «правильных» моделей, и всё равно принесли домой не то! На взгляд маленького привереды ваше приобретение окажется слишком холодным/твёрдым/широким/узким/страшным, в конце-то концов. Придётся проявить чудеса терпения, чтобы знакомство с новым предметом интерьера всё-таки состоялось. Ну, или плюнуть и купить новый, а то и вовсе попробовать специальную накладку на унитаз. Вдруг ваш малыш окажется не в меру взрослым? Ваш «ученик» ещё слишком маленький. Несмотря на все старания вы неправильно оценили степень его готовности, и он просто не понимает, чего вы от него так настойчиво требуете. Вы где-то перегнули палку. Вспомните, возможно, вы сами того не желая, сорвались и отругали малыша за промах или слишком настойчиво усаживали его горшок? Ребёнок мог испугаться, и в его голове сформировались плохие ассоциации с совершенно безопасным предметом. Не корите себя – сделанного не вернёшь, просто запомните, что любое проявление негатива с вашей стороны в таком деликатном деле ни к чему хорошему не приведёт.

Приучаем ребенка к горшку с умом: основные методики

Мало какие навыки приобретаются нами по мановению волшебной палочки. Пословицы про «Без труда не выловишь и рыбку из пруда» и «Поспешишь – людей насмешишь» появились не просто так. Приучение к гигиене – не исключение. Желательно не торопиться и не давить на ребёнка, а делать всё постепенно, чтобы избежать стресса у обеих сторон. Тем не менее, если обстоятельства сложились так, что отказаться от использования подгузника нужно как можно быстрее (например, вас срочно вызвали на работу, и сидеть дома возможности больше нет), попробуйте воспользоваться экспресс – методикой, которая обещает видимый результат за 7 дней. Но имейте в виду, что все быстрые системы рассчитаны исключительно на детей старше полутора лет. В более младшем возрасте они просто не будут работать, как бы вы ни старались. А вот пол значения не имеет. На начальных этапах все писают сидя, поэтому не столь важно, приучаете вы к порядку мальчика или девочку.

Педиатр Джина Форд разработала целую программу под названием «Довольный малыш», придерживаясь которой вы научите кроху использовать горшок по назначению всего за одну неделю.

День первый. Утром первым делом снимите мокрые подгузники и покажите нового «приятеля», который их заменит. Скажите, что такие штуки полагаются только взрослым ребятам. Посадите на горшок и подождите 10 минут. Конечно, ни один ребёнок не согласится сидеть без движения почти четверть часа, поэтому заранее продумайте, чем будете заниматься. Книжки с яркими картинками не дадут заскучать. Если ничего не произойдёт, высаживайте каждые 15 минут, пока не добьётесь желаемого. Если всё получилось, обязательно бурно похвалите вашего героя.

День второй. Внимательно следите за любыми изменениями в поведении. Если увидите, что сын или дочка держится руками за низ живота, переминается с ноги на ногу, «замирает» или проявляет признаки беспокойства, сразу же предлагайте горшок. Ваш контроль должен быть постоянным. Не бойтесь – это не навсегда.

День третий. Продолжайте делать всё то же самое, только теперь откажитесь от одноразовых помощников даже на время прогулки. По этой причине приучение к туалету рекомендуют начинать в тёплое время года. Постарайтесь уговорить малыша сделать свои дела до выхода на улицу и не забывайте напоминать о туалете каждые 20 минут.

Дни с четвёртого по седьмой. Закрепляйте результат похвалой, ведь мамина улыбка – лучшая мотивация. Почаще хвалите ваше юное дарование при родственниках.

Важно! Автор методики не настаивает на том, чтобы будить ребёнка ночью для отправления естественных надобностей, особенно если он тяжело засыпает. Пусть первое время спит в подгузнике.

Как выбрать горшок

Пусть столь важный атрибут будет яркой расцветки, возможно с изображением животных или сказочных персонажей, чтобы вызвать интерес у будущего владельца Для девочек рекомендуется выбирать круглые модели, а для мальчиков – овальные с приподнятым передним краем Ваше приобретение должно быть гладким с минимальным количеством выпуклостей, что обеспечит простоту в уходе А вот от новомодных гаджетов с музыкой, эффектом смыва воды и прочими «наворотами» лучше отказаться. Естественные потребности не должны превращаться в аттракцион.

Маленькие хитрости

Хотим поделиться с вами небольшими секретами, которые помогут упростить процесс обучения: