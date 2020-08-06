Российский БПЛА «Охотник» насторожил американских военных

Вашингтон, 6 августа. Американский военно-политический журнал The National Interest опубликовал новую статью о российском многофункциональном боевом БПЛА С-70 «Охотник». Журналисты издания рассказали о возможностях и функциональности летательного аппарата, а также оценили военную мощь отечественной разработки.

Речь идет о современном боевом комплексе, который уже в ближайшие несколько лет может встать на вооружение Воздушно-космических сил РФ. Перевод статьи представил портал «ПолитРоссия».

Обозреватель издания Питер Сучиу напомнил, что впервые новейший боевой БПЛА был представлен широкой публике на международном военно-техническом форуме «Армия-2019». На мероприятии показали только подробный макет российский разработки, рассмотрев который можно понять, как выглядит будущее отечественной военной авиации.

С-70 «Охотник» является многофункциональным боевым аппаратом, который способен выполнять различные военные операции совместно с пилотируемыми самолетами и истребителями ВКС России. БПЛА может использоваться в воздушном бою, а также прорывать систему ПВО и наносить удары по различным стратегическим целям противника. Специальная технология позволяет «Охотнику» работать в паре с российским истребителем пятого поколения Су-57.

«Он оснащен стелс-технологией, которая включает в себя антирадарное покрытие. «Охотник» также снабжен реактивным двигателем, благодаря которому может развивать максимальную скорость до 620 миль в час. Беспилотник оборудован современной системой наблюдения. Испытания «Охотника» указывают на то, что он может быть использован в бою для поддержки пилотируемых самолетов в смешанных воздушных формированиях», — пишет Сучиу.

Американский журналист напомнил, что Россия готовится поставить на вооружение еще один боевой беспилотный летательный аппарат. Речь идет о комплексе «Орион», который способен стать серьезным конкурентом для американского Predator.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец заявил, что Россия значительно усилит свои боевые возможности, поставив на вооружение тяжелые российские беспилотники «Охотник». Он заметил, что новый отечественный БПЛА обладает набором уникальных возможностей.