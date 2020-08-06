Разин с иронией прокомментировал попадание Шнура и Крида в рейтинг Forbes

Москва, 6 августа. Продюсер известной в 80-е годы группы «Ласковый май» Андрей Разин с иронией прокомментировал информацию о тройке самых богатых российских артистов. По его словам, он зарабатывал когда-то гораздо больше.

На своей странице в Instagram Разин опубликовал коллаж с фотографиями Сергея Шнурова, Егора Крида и Димы Билана.

«Согласно утвержденным декларациям, я в течение пяти лет только за один год получал столько денег, сколько они втроем вместе не заработали. Но я никогда этим не хвастаюсь», — подписал снимок продюсер.

При этом он не стал озвучивать сумму своих доходов.

Ранее журнал Forbes назвал имена звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами за 2020 год. Возглавляет рейтинг лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, его доходы оцениваются в 8,8 млн долларов. За ним следуют Крид и Билан, которые заработали 6,9 и 6,8 млн долларов соответственно. Доходы рэпера Басты и народного артиста Филиппа Киркорова оказались одинаковыми — 6,6 млн долларов.

В первую десятку также вошли Полина Гагарина, «Би-2», Григорий Лепс, Тимати и телеведущий Иван Ургант.

Известный российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов, комментируя рейтинг в беседе с Федеральным агентством новостей, выразил мнение, что в России на законодательной основе необходимо обязать богатых людей делиться деньгами с бедными и неимущими. По его мнению, «должна быть даже какая-то государственная программа, которая будет определять: кто, кому и какие деньги будет отдавать — из числа тех, кто имеет огромные заработки».