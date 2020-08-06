Минздрав РФ изменит требования к автомобильной аптечке

Москва, 6 августа. Минздрав России подготовил проект новых требований к автомобильной аптечке. Он появился на портале нормативных правовых актов.

В министерстве предлагают включить в комплект упаковку стерильных салфеток и нестерильные бинты больших размеров вместо стерильных бинтов, стерильного перевязочного пакета и бактерицидного лейкопластыря, которые должны быть в машине сейчас.

«Избыточное количество бинтов в аптечке затрудняет поиск бинта нужного размера в экстренной ситуации, что может снижать эффективность оказания первой помощи», — пояснили данное решение в ведомстве.

Также в ведомстве считают нужным увеличить размер рулонного лейкопластыря с 1 х 250 до 2 х 500 сантиметров, добавить две медицинские трехслойные маски и две пары перчаток.

Отмечается, что проект приказа разработан с целью формирования единых требований к комплектации автомобильной аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Она должна состоять исключительно из медицинских изделий, зарегистрированных в РФ.

В конце июля сообщалось, что в Минздраве хотят ввести новый порядок получения медицинских справок для автомобилистов, напоминает Ura.ru. Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай говорил, что работу над ним планируют завершить как можно быстрее.

«Парламентская газета» ранее писала, что в министерстве также предлагают изменить состав наборов для оказания скорой медицинский помощи, включив в него противовоспалительный препарат кетопрофен и антибиотик цефтриаксон.