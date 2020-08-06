Как экологи уничтожили советский биопром и лишили Россию витаминов

Санкт-Петербург, 6 августа. Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян рассказал, как в ходе развала СССР была уничтожена микробиологическая промышленность.

Тутельян отметил, что страна оказалась на краю голода, поскольку из-за развала биопрома сразу пострадало животноводство, в частности пришлось завозить курятину с другой части планеты.

«В СССР была мощная биотехнологическая промышленность. Мы производили 1,5 млн тонн белка на 11 огромных заводах. Мы также производили все субстанции витаминов, ряд ферментных препаратов. Но затем началась перестройка, шумиха на волне выборов в Государственную думу. Некоторые депутаты начали вести нападки на предприятия биопрома, экологи выводили людей на улицы. Некоторые упреки были справедливы, поскольку, действительно, случались выбросы на заводах белка в окружающую среду. Эти выбросы могли вызывать у населения аллергию или даже болезни дыхательных путей.

Заводы нужно было модернизировать — расширять санитарные зоны, усилить контроль. И производители были готовы пойти на это. Но наверху было принято решение перепрофилировать все заводы. Но делать другую продукцию они не смогли. И были просто закрыты. В результате мы потеряли всю свою микробиологическую промышленность. Следом без белковых кормов прекратил работу российский птицепром, в результате Россия начала массово закупать «ножки Буша». Потом остановилось производство витаминов, и Россия до сих пор не производит их самостоятельно. Я боролся до конца, но было принято решение предприятия закрыть. До сих пор пепел российского биопрома стучит в моем сердце», — рассказал Виктор Тутельян в онлайн-эфире медиацентра «Патриот» на тему «Какая еда нас убивает?».