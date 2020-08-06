Ситуацию со взрывом в Бейруте сравнили с затонувшим танкером «Делфи» в Одессе

Киев, 6 августа. Украинский журналист и социолог Андрей Манчук высказался о мощном взрыве, который произошел в столице Ливана – Бейруте. В авторской статье, опубликованной на сайте издания «Украина.ру», Манчук подробно проанализировал чрезвычайное происшествие, а также объяснил, какие уроки следует извлечь из этой трагедии.

Во вторник, 4 августа, в окрестностях городского порта Бейрута прогремел мощный взрыв. По официальным данным местных властей, ЧП произошло из-за детонации 2750 тонн аммиачной селитры, которая хранилась на складе в ненадлежащем виде. В результате чрезвычайного происшествия погибло более 130 человек, еще около пяти тысяч находятся под наблюдением врачей. Взрыв разрушил и повредил десятки зданий, а также уничтожил городскую инфраструктуру.

Андрей Манчук, комментируя ситуацию в Бейруте, заметил, что данная трагедия является показательной, поскольку демонстрирует всему миру, к чему приводит деградация государственных институтов. Он напомнил, что взрыв в столице Ливана произошел прежде всего от безответственности местных властей, которые не позаботились о перемещении и нейтрализации опасного химиката, пролежавшего в порту около семи лет.

«Эксперты не раз предупреждали чиновников об угрозе, которую представляет собой селитра — копии этих писем и обращений уже опубликовали сейчас на своих страницах ливанские СМИ. Но в кабинетах игнорировали проблему, пытаясь отфутболить ее в другие ведомства и структуры», — пишет Манчук.

Журналист заметил, что ситуацию со взрывом в Бейруте можно сравнить с затонувшим танкером «Делфи» в Одессе. Власти украинского города также не предпринимают никаких мер, чтобы поднять затонувшее судно, которое с ноября 2019 года загрязняет акваторию Черного моря нефтепродуктами. Чиновники пытаются переложить ответственность друг на друга, но так и не решают проблему.

«Ситуация в столице Ливана разворачивалась по тому же сценарию — с бесхозяйственностью, некомпетентностью, и «черными» бизнес-схемами. И за него пришлось заплатить слишком большую цену», — резюмировал журналист.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков предположил, что официальная версия о причинах подрыва аммиачной селитры может быть скорректирована, поскольку вызывает слишком много вопросов. Он заметил, что взрыв в Бейруте мог произойти не случайно.

Вечером в среду в МЧС РФ сообщили, что первый самолет с российской помощью приземлился в Бейруте, передавали «Известия».