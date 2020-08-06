Бросившая мужа ради пасынка блогер Балмашева призналась, что беременна

Москва, 6 августа. Известный российский блогер Марина Балмашева рассказала о беременности и раскрыла пол своего ребенка.

Жительница Краснодарского края призналась, что уже очень давно хотела завести ребенка, но 13 лет ей не удавалось забеременеть. Балмашева только недавно узнала пол будущего малыша. У 35-летнего блогера родится девочка.

«Я знала, что Вова и его мама очень сильно хотели девочку. Поэтому знала, что они будут радоваться. Конечно, если бы родился мальчик, тоже была бы огромная радость, но семья все-таки ждет принцессу», – сообщила Марина.

Поклонники поздравили молодую семью с радостным событием и пожелали малышке, которая вот-вот родится, здоровья и добра.

«Это такая радость! Пусть девочка родится красивой и умной», – написал один из подписчиков. «А я знала, что у вас будет именно девочка. Чувствовала», – заметила фанатка. «Поздравляю вас! Желаю легкой беременности», – пожелала поклонница.

Напомним, что Марина Балмашева стала известна после того, как ушла от своего 45-летнего мужа к его 20-летнему сыну.

Девушка призналась, что, несмотря на 13 лет совместной жизни с бывшим супругом, так и не смогла найти счастье в этих отношениях. Но, влюбившись в Владимира, поняла, что хочет связать с ним свою жизнь.