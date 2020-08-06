Французский фотограф отсудил у Зары 150 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 6 августа. Французский фотограф Феийад де Шовен Франсуа Режи Дионис отсудил у популярной певицы Зары компенсацию за нарушение авторских прав при публикации фото на сайте исполнительницы. Вердикт вынес Петроградский районный суд Петербурга.

Француз обратился в суд с просьбой взыскать с Зары 1,6 млн рублей компенсации за нарушение авторского права и моральную компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

По информации пресс-службы суда, певица несколько раз использовала материалы фотографа. Так, мужчина обнаружил сделанный для Cosmopolitan снимок на сайте исполнительницы, в клипе «С понедельника» и на рекламной афише.