Академик РАН заявил, что ГМО-растения абсолютно безопасны

Санкт-Петербург, 6 августа. Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян заявил о безопасности продуктов, содержащих генно-модифицированные организмы (ГМО).

Тутельян опроверг один из популярнейших мифов о еде.

«Я не знаю никакого другого пищевого продукта, который изучался так тщательно, как ГМО. У нас разрешено для потребления 23 вида ГМО. Это то, что проверено на трех поколениях, с разными методами анализа. И показано, что они не отличаются от аналогов, и никаких намеков на опасность в них нет. Поэтому после тщательных двухгодичных исследований Роспотребнадзор разрешил их использование для питания населения», — заявил Виктор Тутельян в онлайн-эфире медиацентра «Патриот» на тему «Какая еда нас убивает?».

По его словам, он доверяет государственным органам, которые разрешили эти продукты к употреблению, поэтому ест их и сам.

«Я верю санэпидслужбе, я верю государству: разрешено — значит, безопасно для нас и будущих поколений. Так сложена вся система оценки безопасности — она гарантирует безопасность сегодняшним поколениям и будущим», — подчеркнул эксперт.

Ученый огорчен тем обстоятельством, что в России запрещено производство ГМО-растений в сельском хозяйстве. При этом зарубежные продукты ГМО разрешены к ввозу в нашу страну.

«Возможно, за этим стоит неготовность российских аграриев использовать современные технологии генной инженерии, которая требует подготовки всей производительной цепочки. Любая новая технология — будь то радиационная или автотранспортная — она требует такой подготовки», — предположил Виктор Тутельян.

Но, являясь директором исследовательского центра, академик отметил, что наша страна не развивает целую область науки и промышленности, серьезно отстает от мировых трендов в генетике и при этом, покупая готовую продукцию, оплачивает развитие чужих генетических разработок.

В ходе обсуждения проблемы борцы с ГМО и борцы с вышками 5G получили одинаково отрицательные оценки — как не очень образованные, но очень энергичные граждане.

Ранее депутат Госдумы предложил оставлять тревожные надписи на фастфуде и газировке.