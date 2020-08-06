Биолаборатории США в СНГ могут стать оружием против России

Москва, 6 августа. Заявление МИД России об озабоченности военно-биологической деятельностью США в СНГ говорит о том, что ситуация дошла до определенного предела. Об этом заявил военный эксперт Иван Коновалов.

«Под прикрытием оказания помощи в санитарно-эпидемиологической области Пентагон поставил на поток строительство и модернизацию микробиологических лабораторий в республиках бывшего СССР. Примечательно, что деятельность американских лабораторий ... беспокоит не только Россию, но и население этих государств, и часто оппозиционных политиков. И эти закрытые учреждения стали предметом обеспокоенности довольно давно», — отметил он в интервью для ФБА «Экономика сегодня».

Грузия, Украина, Казахстан, Армения — эти лаборатории планомерно окружают Россию по периметру и могут стать оружием против нее.

Коновалов напомнил, что в странах где размещены лаборатории, периодически вспыхивают локальные эпидемии, и США неоднократно задавались вопросы по этому поводу. Однако они либо не отвечали, либо прикрывались стандартными отговорками о помощи государствам-партнерам в борьбе с заболеваниями.

«Американцы еще никогда и нигде не обсуждали с представителями других стран деятельность этих лабораторий. Правительство подкупалось ради разрешения их ввода в постсоветскую страну, после чего на эти объекты накладывался гриф «секретно» по всем статьям: финансирование, направление работы, степень опасности исследований. А там, где есть гриф «секретно», всегда присутствует военная деятельность», — обратил внимание эксперт.

По его словам, все понимают, что единственным смыслом находящихся под патронажем Пентагона лабораторий является работа над биологическим оружием. И даже апелляция к международным конвенциям не заставит Вашингтон рассекретить свои стратегические разработки, поскольку они являются частью военно-политической стратегии государства. Однако ситуация уже обострилась до чувствительного уровня.

«И тянуть до бесконечности с ответами на острые вопросы американцы не могут. Тем более, что постепенно теряют влияние на евразийском континенте и вынуждены пересматривать приоритеты на материке. Размещать антироссийское биологическое оружие по периметру РФ становится все проблематичней», — указал специалист.

По мнению Коновалова, однажды у Вашингтона останется только два выхода из положения: открыть двери своих лабораторий для международных инспекций и показать, что их работа не несет угрозы, или свернуть объекты и максимально подчистить все сведения об исследованиях, которые там велись.