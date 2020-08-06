Пучков раскритиковал Соседова за идею «богатые должны делиться с бедными»

Российский писатель и публицист Дмитрий Пучков заявил, что ни один человек не вправе заставлять другого «поделиться» деньгами, которые тот заработал своим трудом.

Блогер и переводчик, также известный как Гоблин, в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей подверг критике слова Сергея Соседова. Известный российский журналист и музыкальный критик предложил на государственном уровне заставить богатых делиться с бедными.

«Гражданину Соседову можно порекомендовать открыть конституцию и почитать о равенстве граждан Российской Федерации в самых различных вещах, — сказал Пучков. — Почему он тогда не выступает с подобными предложениями к академикам? У нас все равны перед законом».

Деньги зарабатывают тоже все, и каждый имеет столько, сколько может, подчеркнул собеседник ФАН. Поэтому и деньгами своими распоряжается по собственному разумению.

«Если кто-то хочет заниматься благотворительностью, пусть занимается на здоровье. Если кто-то считает, что проживет на пятьдесят тысяч, пусть живет. А кому-то мало и десяти миллионов в месяц», — отметил писатель.

Пучкова, в целом, удивляет то, что музыкальный критик вдруг внес столь противоречивое предложение.

«Какое дело гражданину Соседову до того, кто и сколько зарабатывает, хотелось бы знать, — обратил внимание собеседник ФАН. — Какое ему дело до того, как эти деньги должны распределяться? Хочет человек заниматься своей деятельностью, пусть занимается. Не хочет — не занимается. Хотя он, наверное, об этом и не слышал...»

Ранее Сергей Соседов заявил, что необходимо на законодательном уровне заставить богатых людей, не только артистов, но и политиков, спортсменов, делиться деньгами с неимущими.

Позже бывшая спортсменка, а теперь телеведущая Ляйсан Утяшева призналась, что вполне может прожить и на пятьдесят тысяч рублей в месяц.

Актер театра и кино Никита Джигурда и вовсе заявил, что ему может хватить для жизни за аналогичный период даже тридцать тысяч рублей.