Ефремов с трудом узнал себя на видео с места смертельного ДТП

Москва, 6 августа. Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов во время заседания суда заявил, что с трудом узнает себя на видеозаписях с места автокатастрофы в Москве.

В четверг состоялось очередное заседание Пресненского суда Москвы по делу о смертельном ДТП, которое спровоцировал Ефремов. Во время заседания были просмотрены записи с момента аварии.

«С трудом узнаю себя. Комментировать это преждевременно. Мистер Хайд», — заявил он в ответ на вопрос адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского о том, узнал ли он себя.

Вопросы остальных участников заседания Ефремов назвал глупыми и отказался на них отвечать.

Напомним, мистер Хайд — это герой повести Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», страдающий раздвоением личности.

Днем ранее стартовал судебный процесс по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. Ранее инспектор ДПС, который оформлял аварию, сообщил, что за рулем Jeep Grand Cherokee в момент аварии был актер, у которого были признаки опьянения. Позднее экспертиза подтвердила, что 56-летний артист находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови обнаружены следы марихуаны и кокаина.

На последнем заседании Ефремов не признал своей вины. По его словам, он не помнит события того рокового дня.

Смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы произошло 8 июня, сообщал RT. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Сейчас актер находится под домашним арестом.