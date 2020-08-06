Жириновский поделился мечтами о своих идеальных похоронах

Москва, 6 августа. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как прожил бы сутки, если бы знал, что они у него последние, и поделился мечтами об идеальных похоронах.
Политик, узнав, что ему осталось жить 24 часа, занялся бы составлением завещания. По его словам, все книги и рукописи он передал бы своем пресс-секретарю Александру Дюпину, что-то из этого досталось бы и его оператору. Все награды Жириновский отправил в архив, а все, что нажито, — раздал бы.
Лидер ЛДПР также хотел бы передать все свои деньги во все районы России, чтобы в каждом центре накрыли стол и устроили бы поминки. На это, по его подсчетам, ушло бы 120 млн рублей.
«За 24 часа я успею дать все эти поручения, всех, кого надо, вызову, попрощаюсь, скажу, чтоб не поминали лихом, что, если был виноват перед кем-то, готов еще раз извиниться. Надо сказать всем, что они хорошие, умные, что впереди у них много-много лет. И чтобы они были более счастливы», — сказал Жириновский в интервью RT.
Говоря о похоронах, чиновник признался, что мечтает о пышной траурной церемонии. Он не против, чтобы его тело из Колонного зала отвезли на Красную площадь. Жириновский хочет, чтобы его похоронили справа от бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.
«Давайте меня тоже на лафете из Колонного зала на Красную площадь, возле Брежнева. Как последнее удовлетворение неудовлетворенного тщеславия. <...> Одновременно в 12 часов в день похорон пусть гудят на всех партийных машинах гудки, и кто захочет —присоединится. А в 2 часа пускай все сядут за поминальный обед», — добавил Жириновский.