Жириновский поделился мечтами о своих идеальных похоронах

Москва, 6 августа. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как прожил бы сутки, если бы знал, что они у него последние, и поделился мечтами об идеальных похоронах.

Политик, узнав, что ему осталось жить 24 часа, занялся бы составлением завещания. По его словам, все книги и рукописи он передал бы своем пресс-секретарю Александру Дюпину, что-то из этого досталось бы и его оператору. Все награды Жириновский отправил в архив, а все, что нажито, — раздал бы.

Лидер ЛДПР также хотел бы передать все свои деньги во все районы России, чтобы в каждом центре накрыли стол и устроили бы поминки. На это, по его подсчетам, ушло бы 120 млн рублей.

«За 24 часа я успею дать все эти поручения, всех, кого надо, вызову, попрощаюсь, скажу, чтоб не поминали лихом, что, если был виноват перед кем-то, готов еще раз извиниться. Надо сказать всем, что они хорошие, умные, что впереди у них много-много лет. И чтобы они были более счастливы», — сказал Жириновский в интервью RT.

Говоря о похоронах, чиновник признался, что мечтает о пышной траурной церемонии. Он не против, чтобы его тело из Колонного зала отвезли на Красную площадь. Жириновский хочет, чтобы его похоронили справа от бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.