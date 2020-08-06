Санкт-Петербург, 6 августа. Член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Валерий Елыкомов считает, что чрезмерное увлечение граждан России нездоровым питанием и рост заболеваний, связанных с ним, ставит вопрос о необходимости маркировки такой пищи специальным лейблом «Неумеренное потребление этого продукта вызывает ожирение».

Елыкомов считает, что россияне не представляют масштабы угрозы для здоровья, которые несут в себе некоторые виды продуктов. Депутат Госдумы инициирует тревожные надписи на фастфуде и газировке.

«В рекламе, которая идет по нашему ТВ, должно быть четко прописано — содержит конкретный продукт, пальмовое масло или нет. Я пытался внести закон о социальной рекламе, чтобы доносить до потребителя соответствующую информацию, но не смог его пробить через Госдуму. За интересами иностранных компаний стоят определенные люди», — заявил Валерий Елыкомов в онлайн-эфире медиацентра «Патриот» на тему «Какая еда нас убивает?».

По его словам, такая маркировка должна наноситься прежде всего на фастфуд — гамбургеры, чипсы, кока-колу и прочие вредные продукты, которые не запрещены к продаже, но неограниченное потребление которых наносит ощутимый вред здоровью.

«Я готов еще раз поднять вопрос об обязательной маркировке этих продуктов. С указанием, что неумеренное их потребление вызывает ожирение и нарушение функций сердечно-сосудистой системы», — заявил депутат.

Ранее диетолог Алексей Ковальков в ходе онлайн-конференции в медиацентре «Патриот» предложил включить лечение от ожирения в ОМС.