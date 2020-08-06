Активисты «НЕТ!» свернули провальную кампанию по сбору подписей против поправок

Москва, 6 августа. Антиконституционная кампания против итогов голосования по поправкам к Конституции, организованная «Открытой Россией» и движением «НЕТ!» закончилась провалом.

Активистам структур, спонсируемых беглым олигархом Михаилом Ходорковским, удалось собрать только 35 тыс. подписей. Но подтверждения этих данных нет. Однако, если допустить, что сведения все-таки верны, то общей картины итогов голосования по поправкам они никак не изменили (за изменения в основной закон страны, как известно, проголосовали 77,92% россиян). Таким образом, сторонники судимого экс-главы ЮКОСа не добились ничего. Не помогла ни работа в Сети, ни несанкционированные акции.

Как отмечает Nation News, члены «НЕТ!» и «Открытой России» пытались спасти свое положения, использовали несанкционированные митинги в Хабаровске, чтобы создать иллюзию вовлеченности россиян в протестах против поправок.

Напомним, Ходорковский пытается активно вмешиваться во внутренние дела России не только с помощью подконтрольных ему СМИ и НКО. Еще одним его проектом является «Центр «Досье». Он активно используется западными спецслужбами, позволяет получать неправомерный доступ к личным данным россиян (с помощью Facebook и Google).