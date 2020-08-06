Лукашенко намерен выяснить, кто ему «подкинул» коронавирус

Минск, 6 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что его намеренно заразили коронавирусом. Об этом белорусский лидер заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Лукашенко считает, что ему «подкинули» коронавирусную инфекцию. По его словам, в настоящее время идет расследование, по итогам которого будет установлено, кто именно заразил его коронавирусом.

«Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем», — цитирует слова Лукашенко главный редактор издания «Гордон» Алеся Бацман, которая присутствовала на записи интервью.

В конце июля президент Белоруссии заявил, что переболел коронавирусом. Лукашенко признался, что перенес коронавирусную инфекцию на ногах, так как симптомов заболевания у него не было. При этом глава государства отметил, что 97% населения в Белоруссии переносят коронавирус бессимптомно.

«Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси», — сказал Лукашенко.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 18,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 706 тысяч человек. На территории Белоруссии зафиксировано 68 тысяч случаев заражения, более 500 человек скончались.