США угрожают немецкому порту финансовым разрушением из-за «Северного потока — 2»

Вашингтон, 6 августа. Сенаторы США угрожают немецкому порту «финансовым уничтожением» из-за поддержки проекта газопровода «Северный поток — 2». Письмо с такой угрозой получили представители оператора порта Мукран на острове Рюген компании Fährhafen Sassnitz GmbH.

«Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и поддержку для проекта «Северный поток-2», вы разрушите финансовое будущее своей компании», — говорилось в обращении.

Авторами послания стали американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон. Текст письма Круз опубликовал на своей сайте.

Как сообщалось ранее, в порту Мукран хранятся трубы для газопровода. Кроме того, там пришвартованы два судна, способные достроить СП– 2 — это трубоукладчик «Академик Черский» и баржа «Фортуна». По мнению политиков из США, если Мукран будет и дальше снабжать какое-либо из этих судов, то попадет под американские санкции «в тот момент, когда одно из двух кораблей опустит в воду трубу для строительства газопровода« Северный поток — 2». Напомним, в конце прошлого года аналогичные угрозы получала швейцарская компания Allseas, которая участвовала в проекте СП – 2. После этого она отказалась сотрудничать с РФ.

По мнению экспертов, противодействие США строительству «Северного потока — 2» связано с желанием Белого дома снабжать Европу своим сжиженным природным газом.