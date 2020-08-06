Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным и назвал его «старшим братом»

Киев, 6 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский коллега Владимир Путин никогда не давил не него, и назвал главу РФ старшим братом, который должен поддержать и подсказать. Об этом белорусский лидер рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Но не в том плане, что ты старший, а мы тут вот никакие младшие, нет. Он действительно и по возрасту, и по весу старший брат, но поведение старшего и младшего брата… я считаю, что старший брат всегда должен младшего поддерживать», — сказал он.

По словам Лукашенко, они с Путиным «очень хорошие друзья, даже несмотря на перипетии», и могут сказать друг другу все, считают нужным, в том числе «по-мужски матюкнуться».

«Но никогда не было крика — я аккуратен в этом отношении, а у Путина нет привычки кричать», — пояснил белорусский лидер, добавив, что эмоциональные разговоры все же случаются.

Лукашенко считает, что они с Путиным абсолютно разные люди, которые похожи лишь тем, что «мужики».

«Вот мы с ним мужики, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот тут мы похожи абсолютно», — уточнил он.

Говоря о российском коллеге, президент Белоруссии также отметил, что Путин вырос из воспитанного сотрудника КГБ в маститого руководителя.