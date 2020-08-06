Митрахович объяснил, почему для США рискованно сориться с Европой из-за СП-2

Европейский союз поставит себя в очень уязвимое положение, если не будет оказывать сопротивление американским санкциям в отношении компаний, занятых в строительстве газопровода «Северный поток — 2». С такой точкой зрения в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей выступил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«Атака» на порт

Американские сенаторы потребовали оператора порта Мукран отказаться поддерживать строительство газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Политики пригрозили ему «финансовым разрушением».

«Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и поддержку проекту «Северный поток — 2», вы разрушите будущее финансовое состояние вашего предприятия», — говорится в одном из фрагментов письма трех американских сенаторов.

Как известно, порт Мукран является логистической базой для завершения трубопровода. Два российских судна — «Фортуна» и «Академик Черский», которые должны достроить трубопровод, находятся в Мукране. Сенаторы полагают, что в порту есть трубы для газопровода и провизия для кораблей.

«Ваша поставка на «Фортуну» или «Академика Черского» повлечет за собой санкции в тот момент, когда один из двух кораблей опустит в воду трубу для строительства газопровода «Северный поток — 2», — отметили сенаторы.

При этом в компании Nord Stream 2, операторе «Северного потока — 2», посчитали, что санкции США ставят под удар инвестиции европейских компаний.

Что сдерживает американцев

Как замечает нефтегазовый аналитик Станислав Митрахович, американская борьба с «Северным потоком — 2» имеет уже давнюю историю. По его словам, у США довольно масштабные возможности влияния на строительство газопровода.

«В частности, США смогли вывести из игры швейцарскую компанию Allseas. Она успела получить от России деньги, построив часть «Северного потока — 2». В контракте было указано, что иностранные санкции являются форс-мажором. Они деньги получили и вышли из проекта. Ну, молодцы они», — заявил Митрахович.

Что же будут делать дальше американцы? Собеседник ФАН считает, что у США есть законодательная база, которая позволяет ввести санкции против газопровода и компаний, участвующих в его строительстве.

«Я ожидаю, что ограничительные меры против «Северного потока — 2» будут введены в связи с поправками в американский военный бюджет. Но если американцы захотят, то нынешняя правовая база позволяет и сейчас наложить санкции на всех причастных к постройке проекта. Сдерживают США не сколько юридические нюансы, сколько опасения ссоры с Европой из-за этого шага. Если США станут направо и налево уничтожать европейские компании, которые кооперируются с Россией по простому экономическому проекту, то это будет явным перебором. В принципе, можно наказать немецкий порт и какую-нибудь компанию, которая будет администрировать прием газа из «Северного потока — 2». В таком случае можно дойти до абсурда», — пояснил Митрахович.

Европа должна сопротивляться

При этом открыт вопрос по поводу того, как Европа будет сопротивляться американским санкциям, рассуждает эксперт. С одной стороны, можно видеть заявления канцлера Германии Ангелы Меркель и главы МИД Хайко Мааса против санкций. С другой стороны, каких-то четких высказываний на предмет того, что будет в случае введения ограничительных мер США против немецкого порта, пока никто не услышал.

«Европейское общество очень любит комфорт и боится конфликта. Немцы не хотели конфликтовать ни с Россией, ни с американскими сенаторами. Если Берлин дальше не будет сопротивляться санкциями, то завтра ему скажут, что не нужно торговать с Россией газом. Потом Вашингтон потребует у европейцев отказаться от торговли с российскими компаниями нефтью. Тогда Европа окажется в таком подчиненном положении, что для нее это будет неправильно. Евросоюз поставит себя в стратегически очень уязвимое положение. Если бы сейчас мир был однополярным, то это один вопрос, но в нынешнее время есть другие силы и игроки. В Европе эти вещи должны понимать», — выразил надежду эксперт.

Если этой осенью американцы начнут вводить очень жесткие меры против европейских компаний, то мы увидим какие-то меры поддержки в их адрес, прогнозирует аналитик.

«Американцы тоже должны понимать, что тут нельзя перегнуть палку. Вашингтон уже ведет торговую войну с Китаем, но кардинально ссориться с Европой рискованно, — сказал Митрахович. — Но вопрос состоит в том, что дальше делать нам? «Газпром» в течение нескольких месяцев пытается наладить какой-то механизм, который позволит самостоятельно достроить газопровод. На мой взгляд, у России это дело получится, в том числе с опорой на ядро сторонников проекта. Речь идет о многих европейских компаниях и политиках».

Напомним, «Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019-го президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского трубопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.