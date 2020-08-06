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Анна Летняя: что за праздник, приметы, что можно и нельзя делать 7 августа

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Анна Летняя: что за праздник, приметы, что можно и нельзя делать 7 августа

Анна Летняя — праздник, отмечаемый в память Успения святой Анны — матери Богородицы и бабушки Иисуса Христа. Праздник отмечается 7 августа (25 июля по старому стилю).

Успение матери Богородицы

Святую Анну принято называть Богопраматерь. Анна была дочерью священника, она вышла замуж за праведного Иоакима и жила с ним в Назарете. Детей у них долго не было, за это пару осуждали, а Иоаким даже был изгнан из храма. Пытаясь вымолить ребенка, Иоаким удалился в пустыню, где ему было видение ангела, который возвестил, что Анна скоро родит. Обрадованный Иоаким вернулся к жене, Анна вскоре забеременела и родила дочь, которую по велению ангела назвали Марией.

Марии, которая воспитывалась при Иерусалимском храме, было суждено стать Богоматерью и родить спасителя человечества — сына Божьего Иисуса Христа. Окончание земной жизни Богопраматери отмечается на исходе лета, поэтому на Руси праздник назывался Анна Летняя.

День на Руси был посвящен картошке

Традиции на Анну Летнюю

Анна Летняя считалась зимоуказательницей, погода в этот день показывала, какую ждать зиму.

Заморозки утром считались предвестниками суровой зимы.

Также верили: какая погода до обеда — такая будет зима до декабря; какая погода после обеда — такая будет зима после декабря.

Погожий день 7 августа предвещал морозную зиму, непогода — снежную и теплую.

Большие муравейники считались предвестниками суровой зимы.

Что можно и нельзя делать 7 августа

На Анну поспевал первый картофель, и именно блюда из этого клубня были основными на Руси в этот день. В праздник следовало обязательно накопать свежей картошки, но самые мелкие клубни уносить с поля было нельзя: их следовало зарыть обратно в землю, чтобы хорошо родила на будущий год. Также в этот день ходили по грибы, соблюдая осторожность.

Особых запретов не было, но, если праздник приходился на среду или пятницу, запрещалось есть мясо. В связи с началом уборки урожая запрещено было пьянствовать, лениться и проводить время в пустой болтовне. Также из уважения к бабушке Христа строго осуждались ругань, ссоры, споры, дурные мысли и поступки.

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