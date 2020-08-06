Анна Летняя: что за праздник, приметы, что можно и нельзя делать 7 августа

Анна Летняя — праздник, отмечаемый в память Успения святой Анны — матери Богородицы и бабушки Иисуса Христа. Праздник отмечается 7 августа (25 июля по старому стилю).

Успение матери Богородицы

Святую Анну принято называть Богопраматерь. Анна была дочерью священника, она вышла замуж за праведного Иоакима и жила с ним в Назарете. Детей у них долго не было, за это пару осуждали, а Иоаким даже был изгнан из храма. Пытаясь вымолить ребенка, Иоаким удалился в пустыню, где ему было видение ангела, который возвестил, что Анна скоро родит. Обрадованный Иоаким вернулся к жене, Анна вскоре забеременела и родила дочь, которую по велению ангела назвали Марией.

Марии, которая воспитывалась при Иерусалимском храме, было суждено стать Богоматерью и родить спасителя человечества — сына Божьего Иисуса Христа. Окончание земной жизни Богопраматери отмечается на исходе лета, поэтому на Руси праздник назывался Анна Летняя.

Традиции на Анну Летнюю

Анна Летняя считалась зимоуказательницей, погода в этот день показывала, какую ждать зиму. Заморозки утром считались предвестниками суровой зимы. Также верили: какая погода до обеда — такая будет зима до декабря; какая погода после обеда — такая будет зима после декабря. Погожий день 7 августа предвещал морозную зиму, непогода — снежную и теплую. Большие муравейники считались предвестниками суровой зимы.

Что можно и нельзя делать 7 августа

На Анну поспевал первый картофель, и именно блюда из этого клубня были основными на Руси в этот день. В праздник следовало обязательно накопать свежей картошки, но самые мелкие клубни уносить с поля было нельзя: их следовало зарыть обратно в землю, чтобы хорошо родила на будущий год. Также в этот день ходили по грибы, соблюдая осторожность.

Особых запретов не было, но, если праздник приходился на среду или пятницу, запрещалось есть мясо. В связи с началом уборки урожая запрещено было пьянствовать, лениться и проводить время в пустой болтовне. Также из уважения к бабушке Христа строго осуждались ругань, ссоры, споры, дурные мысли и поступки.