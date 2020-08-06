«Пышка» из «Ленинграда» привела фанатов в восторг снимком в купальнике

Москва, 6 августа. Подписчики солистки группировки «Ленинград» Виктории Кузьминой по достоинству оценили новый пост звезды в Instagram. Фотография певицы в купальнике, на которой она запечатлена со смелого ракурса, собрала много восхищенных комментариев.

Кузьмина выложила новый снимок с отдыха, где предстала в купальнике на яхте, смотрящей вдаль. Откровенный наряд показал «пышные» формы певицы.

«Мне кажется, это фото достойно быть не только в Stories. К вопросам о бодипозитиве… Нужно себя любить, именно поэтому необходимо стремиться к совершенству», — подписала знаменитость пикантную публикацию.

Фанаты пришли в восторг от увиденного. По их мнению, «пышка» из «Ленинграда» выглядит прекрасно, и черный купальник ей очень идет.

«Я тебя обожаю. Ты просто пушка, бомба», — заметил один из подписчиков. «Отлично выглядишь, ничего лишнего», — написал другой. «Это фото было сделано, чтобы все обалдели», — заявил еще один поклонник. «Стройные, красивые ножки! Красавица Виктория!» — восхитилась одна из подписчиц.

Кузьмина попала в состав «Ленинграда» в 2017 году, после участия в вокальном проекте «Голос». Ранее она работала в академии композитора Игоря Крутого. В группе Сергея Шнурова певица исполняет несколько сольных партий и выступает в качестве бэк-вокалистки. Во всех интервью она отмечает, что очень гордится работой в коллективе.

Ранее бывшая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс рассказала об отношениях со своими фанатами. Она заявила, что регулярно проводит встречи с подписчиками и общается с ними в социальных сетях.