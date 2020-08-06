Жириновский назвал себя манекеном и признался, что страшно одинок

Москва, 6 августа. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский откровенно рассказал о своих переживаниях и пожаловался на одиночество, от которого сильно страдает.

Темпераментный политик признался, что хотел бы изменить свою жизнь и многое сделать иначе. По его словам, он многого лишен и зачастую делает в жизни то, что ему не нравится.

«Ради жизни, — сказал Жириновский в интервью RT, отвечая на вопрос, ради чего терпит это. — Ну как жизни? Жизни не по желанию — по расчету. А хочу по любви. Брак по любви, работа по любви, город по любви, друзья по любви. Ничего этого не было. Ничего!»

Политик с сожалением отметил, что всю свою жизнь — ему сейчас 74 года — у него не было человека, который мог бы ему что-то посоветовать. Сейчас, по словам Жириновского, ему боятся что-то советовать, поскольку могут увидеть отрицательную реакцию.

«Одиночество во всем этом — самое страшное. Свой среди чужих, чужой среди своих. Не с кем поговорить. <...>Я как манекен», — сказал лидер ЛДПР.

Он хочет просто гулять в парке, смотреть на цветущую сирень, послушать птиц, но, добавил политик, обязательно найдется человек, который все испортит и вставит свои пять копеек.