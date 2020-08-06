Лорак присоединилась к Киркорову и «загорелому качку» на отдыхе в Греции

Москва, 6 августа. Певица Ани Лорак составила компанию Филиппу Киркорову на острове Крит, где короля российской эстрады ранее заметили в компании загорелого качка.

На днях Ани Лорак прибыла на греческий остров, где забронировала роскошную виллу с огромным бассейном, из которого открывается шикарный вид на море. На своей странице в Instagram Лорак опубликовала несколько фотографий, на которых можно увидеть, как певица проводит время с дочерью.

Филипп Киркоров также проводит свой отпуск на острове Крит. Король российской эстрады является крестным отцом дочери Ани Лорак, поэтому артисты проводят время вместе, играя в гольф. На своей странице в Instagram Киркоров опубликовал снимок, на котором он запечатлен с Ани Лорак и тренером по гольфу.

«Настроение на неделю зависит от времяпровождения в понедельник! А компания - определяющий фактор! Пожалуйста, не надо отвлекать нас», — написал певец.

При этом Филипп Киркоров постоянно меняет компанию для отдыха. Совсем недавно певец веселился вместе с дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином, а также Тимати и его дочкой Алисой. Накануне король российской эстрады случайно встретил на острове телеведущего Андрея Малахова. Телеведущий поселился в том же отеле, где живет Киркоров. При этом Киркоров отдыхает не один. Короля эстрады сопровождает загорелый качок.