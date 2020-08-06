Аллергия на траву: из-за чего она возникает и как облегчить симптомы

Для аллергиков самым тяжелым сезоном можно назвать лето. Это время года делят на несколько периодов: весенний, ранний летний, поздний летний или летне-осенний. Для каждого из них есть характерные признаки и специальное лечение, которое помогает облегчить ситуацию.

Аллергия на траву: когда и на что именно возникает такая реакция

Аллергия на пыльцу и травы является самой распространенной и мучает многих людей с самого начала весны и до наступления холодов примерно в середине октября.

Так, с апреля по май у людей возникают аллергические реакции на цветение деревьев, к примеру березы или ольхи. Второй период стартует сразу после того, как в воздухе появляется пыльца злаков. Обычно это происходит в июне-июле. Заключительная фаза возникает из-за цветения растений из семейства сложноцветных и маревых. Самыми опасными среди них можно назвать полынь и лебеду.

Два летних периода стоит рассмотреть поподробнее, поскольку обилие растений в это время усложняет жизнь и лечение многих людей. Если говорить о злаках, то их насчитывается порядка 1200 видов. Причем зачастую в полях, садах и даже городских парках можно встретить дикорастущие виды, которые образуют огромное количество пыльцы. Каждый из видов отличается по внешним признакам: формой соцветий, высотой стебля и цветом листьев. В свою очередь культурный вид злаковых — овес, пшеница, ячмень и кукуруза — в основном высаживаются людьми на специально отведенных полях.

С августа по сентябрь «в бой вступает» тяжелая артиллерия аллергенов — сорные травы. Это растения семейства маревых, сложноцветных, подорожниковых. Зачастую у них очень мелкие цветы, стебли длиной до двух метров и большое количество пыльцы. С ветром аллергенные вещества легко разносятся по округе, доставляя людям сильный дискомфорт.

Аллергия на траву: выявляем первые признаки

У каждого человека аллергия может проявляться по-своему, однако у этого недуга все же есть схожие неприятные симптомы, которые должны вас сразу же заставить обратиться к врачу.

Специалисты называют эту аллергию сезонным поллинозом. Он сопровождается сильным слезотечением, покраснением носа и шеи, насморком и кашлем. Порой больные жалуются на сильные головные боли и неприятные ощущения в суставах. В тяжелых случаях у пациентов наблюдаются сильные отеки верхних дыхательных путей, покраснение кожных покровов, болезненные высыпания и зуд языка. Если на эти симптомы не обращать внимания, то они могут привести к серьезным осложнениям, например к возникновению бронхиальной астмы или вовсе к летальному исходу.

Врачи отмечают, что зачастую гормональный сбой, ослабление иммунной системы, развитие серьезных заболеваний или сильный стресс провоцируют появление аллергии. Причем поллиноз может возникнуть в любом возрасте, независимо от того, какой у человека иммунитет, и спровоцировать перекрестную аллергию — реакцию на продукты, которые раньше вы могли спокойно употреблять.

Только врач поможет вам выявить источник плохого самочувствия. Для этого специалист возьмет кровь и проведет специальные кожные тесты. Однако стоит учитывать, что такие пробы лучше проводить еще до наступления острого периода, поскольку результаты такой проверки будут более точными. После чего пациентам назначается медикаментозное лечение, в план которого в основном включаются антигистаминные препараты. Они воздействуют на гистамин, который появляется в крови человека после непосредственного контакта с аллергенами.

Однако еще одной весьма важной частью лечения является исключение контакта с пыльцой и другими веществами, вызывающими у организма такую реакцию. Это довольно сложно, потому что не каждый может на время поменять место жительства. Поэтому на время сильного цветения советуем запастись необходимыми таблетками и запереться дома, взяв отпуск или больничный.

Тем, кто уже давно столкнулся с этим недугом, стоит за несколько месяцев до начала весны пройти специальную иммунотерапию. Она направлена на укрепление выносливости организма. Если ее начать осенью, то вам удастся облегчить свое состояние в период цветения примерно на 80%.

Как снизить нагрузку на организм во время аллергии

Прописав лечение, врачи очень часто советуют соблюдать определенные правила, чтобы облегчить ситуацию и помочь себе в этот непростой период.

Для начала обратите внимание на чистоту в своем доме. Старайтесь каждый день делать влажную уборку, чтобы на мебели не оседло большое количество частичек пыли, которые с ветром попадают в квартиру. Чаще мойте пол и пользуйтесь кондиционером. Однако не забывайте менять фильтры в таких устройствах.

На летний период постарайтесь исключить из своего ухода средства с сильными отдушками. Наоборот — отдавайте предпочтение гипоаллергенным средствам, увлажняйте кожу и защищайте глаза от попадания пыльцы и пыли. Не стоит забывать, что в это время весь организм испытывает огромный стресс. Поэтому поддержать свое самочувствие в норме можно и с помощью диеты. Исключите из рациона все жирное, жареное, копченое, а также откажитесь на время от орехов, семечек и алкоголя.

Из меню стоит убрать продукты, в составе которых есть сходные по структуре вещества, содержащиеся и в травах. Это шпинат, свекла, халва, злаковые и крупяные каши, квас, пиво, мартини и различные вермуты. Под запрет попадает и всеми любимый майонез, горчица, хлеб, клубника и цитрусовые. Эти продукты могут только ухудшить состояние и свести действие прописанных препаратов на нет.

Если вы любите спорт, то заниматься придется только в залах, оборудованных мощной системой кондиционирования. Советуем отказаться от сильных нагрузок, чтобы не спровоцировать возникновение астмы или отека Квинке. Лучше отдайте предпочтение бассейну — он отлично расслабляет и снимает усталость, а это в период обострения заболевания очень важно.

Стоит отметить, что диагностика имеет в этом случае огромное значение. Ведь правильно назначенное лечение может облегчить симптомы аллергии, а значит, и вернуть к нормальной жизни людей, буквально выпадающих из жизни из-за подобной проблемы со здоровьем. Будьте внимательны и старайтесь не пропустить возникновение опасных симптомов, ведь многие путают их с простудой и не придают никакого значения.