Зеленский накупил в Донбассе сладостей «для подзарядки»

Киев, 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Донбасс посетил продуктовый магазин и купил сладостей к чаю. Фотографии покупок появились в официальном Telegram-канале политика.

«Купил кофе и сладостей в Бахмуте в Донецкой области. В поездках нужно подзаряжаться. Особенно — улыбками наших искренних людей», — написал Зеленский.

По его словам, он заехал в первую попавшийся по пути магазин. Визит не был спланирован.

«И знаете что? Местные жители здесь ходят в масках — без предупреждений и напоминаний. Практически все. Потому что все прекрасно понимают и берегут себя», — подчеркнул он.

Зеленский считает, что это подтверждает большую ответственность и высокий уровень социальной культуры Донецкой области.

«И еще. Как только исчезает «политическая подоплека» для спекуляций, сразу все становится на свои места. Поэтому я спокоен за наше очень взрослое и зрелое общество», — закончил президент, поблагодарив всех украинцев за такую сознательность.

Отметим, что эпидемиологическая обстановка на Украине остается напряженной. Накануне стало известно о рекордном ежесуточном приросте заразившихся коронавирусом (1271 человек).