Финляндия продлила закрытие границы с РФ до 8 сентября

Хельсинки, 6 августа. Правительство Финляндии продлило ограничения на границе с Россией до 8 сентября, об этом говорится в сообщении кабмина страны.

«Эпидемия инфекционного заболевания COVID-19 продолжается, поэтому необходимо будет продлить решение до 8.09.2020», — говорится в сообщении.

Прежние ограничения действовали до 25 августа. Финляндия сняла ограничения со стран, где фиксируется менее 8 заражений на 100 тысяч человек. Граждане стран, с которыми граница еще не открыта, смогут путешествовать транзитом через аэропорты Финляндии. Также попасть в страну могут члены семей финских граждан ― супруги, несовершеннолетние дети и родители несовершеннолетних детей.

Ранее «Аэрофлот» отменил международные рейсы в 80 зарубежных городов до 31 августа из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. При этом рейсы в Турцию, Великобританию и Танзанию будут выполняться. Кроме того, «Аэрофлот» отменил рейсы в Цюрих, авиасообщение с которым откроется 15 августа. Пассажирам, которые приобрели билеты после 1 мая на сайте авиакомпании или в контакт-центре.