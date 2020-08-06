Участник «Уральских пельменей» ради денег готов вернуться на завод

Москва, 6 августа. Участник команды «Уральские пельмени» Роман Постовалов пожаловался на падение доходов из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Обедневший артист не исключил, что может вернуться работать на завод.

По его словам, последний гастрольный концерт «пельменей» прошел в середине марта в Чебоксарах. Если карантинные меры продлятся до Нового года, то он, с сожалением отметил артист, пойдет работать на завод или вернется на службу.

«Я хоть и в «Уральских пельменях», но я не акционер, не учредитель шоу, а наемный актер. Для нас это была работа, и теперь она пропала», — сказал Постовалов в интервью Kp.ru.

Впрочем, артист без дела не сидит. На самоизоляции он занялся музыкой и уже записал несколько треков и клипов на них.

Ранее бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский раскрыл заработки участников проекта. По его словам, артисты не бедствовали — раскрученный бренд и само шоу приносят в год миллионов по 300. При этом, когда он занимался проектом, денег было больше — команда получала по 400-500 миллионов.