Российские кинологи помогают искать людей под завалами в Бейруте

Москва, 6 августа. Российские кинологи наряду с другими специалистами отправились в Бейрут после взрыва в порту. Начальник ПССК отряда «Центроспас» МЧС РФ Илья Заславский рассказал, как собаки помогают искать людей под завалами в разрушенном городе.

По его словам, всего в столицу Ливана прибыли пять подмосковных специалистов с шестью животными. Все собаки прошли специальную подготовку и приступили к работе. Пять из них ищут пострадавших, а одна — взрывоопасные вещества. Для работы в Бейруте выбрали немецких и бельгийских овчарок.

Не всем собакам прежде доводилось участвовать в спасательных операциях. Заславский уточнил, что на задание отправили и молодых животных, которые еще не привлекались к таким работам. Но на качестве помощи это отразиться не должно, поскольку их сопровождают опытные спасатели-кинологи, работавшие при обрушениях, землетрясениях и в других ситуациях.

«У нас пять собак подготовлены и сдали специальные экзамены. Они аттестованы и допущены к работе при чрезвычайных ситуациях различного характера: при обрушениях зданий, сооружений и при поиске в природной среде. В данном случае они будут производить поиск в руинах зданий на предмет обнаружения выживших пострадавших», — объяснил начальник ПССК отряда «Центроспас» МЧС России в интервью «360».

Собаки будут искать людей, которых не удалось обнаружить другими способами. Однако часто случается, что пострадавших видят или слышат и спасатели.

Во вторник вечером в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Ударная волна дошла до находящегося в 200 км от города Кипра. Иорданские сейсмологи сообщили, что сила взрыва была эквивалентна землетрясению магнитудой 4,5 балла. ЧП привело к катастрофическим последствиям, в Ливане констатировали, что не смогут самостоятельно справиться с ними. Ликвидировать результаты разрушений и помогать пострадавшим прибыли российские специалисты.

РФ помогает Бейруту не только кинологами. Всего в ливанскую столицу решили отправить пять самолетов со специалистами разных профилей и гуманитарной помощью. Кроме того, в город доставили автономный аэромобильный госпиталь. Как пишет «Ридус», он уже начал работу в четверг в круглосуточном режиме с 15.00 по московскому времени.