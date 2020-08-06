В московской аптеке пресекли продажу настойки на ящерицах от коронавируса

Москва, 6 августа. Аптека в Москве продавала настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, об этом сообщил Росздравнадзор по Москве и Московской области.

Сотрудники ведомства провели контрольную закупку в частной гомеопатической аптеке на Мосфильмовской улице. По итогам закупки были выявлены грубые нарушения лицензионных требований к фармацевтической деятельности.

Кроме того, в ходе осмотра сотрудники Росздравнадзора выявили лекарства из субстанций неустановленного происхождения, а также сосуд с «жидкостью и мертвыми рептилиями».

«Согласно пояснениям сотрудников аптеки, применение произведенных ими лекарств исключает вероятность заражения пациента коронавирусом. Сотрудник аптеки также заявил, что неизвестную жидкость из сосуда с мертвыми рептилиями рекомендуется принимать детям для лечения абсолютно любых заболеваний», — сообщили в ведомстве.

Росздравнадзор арестовал препараты. Жидкость с ящерицами сотрудник аптеки уничтожил, чтобы в ведомстве не могли провести экспертизу. По факту проверки возбуждено административное дело.

Ранее ученые выяснили, что препарат дисульфирам для борьбы с алкоголизмом показал эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией.