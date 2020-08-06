Роман ушедшей из «Дома-2» Рапунцель не выдержал проверку реальной жизнью

Москва, 6 августа. Участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель оказалась в центре крупного скандала. Девушка, которая недавно уверяла своих подписчиков о том, что навсегда ушла из шоу, чтобы строить отношения с Максимом Колесниковым за периметром, рассталась со своим бойфрендом. Роман двух бывших участников «Дома-2» не выдержал проверку реальной жизнью, что привело к сильной ссоре между возлюбленными.

Бывший молодой человек Рапунцель после неудачных отношений с ней планирует вернуться на телевизионный проект, чтобы пообщаться со своими друзьями и получить от них поддержку.

«Я прошу вас не задавать вопросы по поводу того, что произошло. Как вы поняли, мы с Максом больше не вместе. Максим Колесников возвращается на телепроект, где расскажет вам все в ярких красках. Для кого-то, видимо, это была история хайпа, а для кого-то история чистой любви», — написала Рапунцель на своей странице в Instagram.

В свою очередь Максим Колесников признался, что пара рассталась из-за матери Алены Рапунцель, которая по словам молодого человека, вела себя неадекватно.

«Ален, я тебе не изменял, не предавал. Мы прекрасно знаем, из-за чего я ушел. А ушел я конкретно из-за твоей мамы, потому что тебя я вывезу, но вывозить твою маму не собираюсь. Я не хочу терпеть в свой адрес такие оскорбления», — объяснился Колесников.

Участник «Дома-2» заметил, что до сих пор любит Рапунцель и не готов ставить крест на их отношениях. Он уверен, что возлюбленным все же удастся помириться и они смогут восстановить свои прежние отношения.

Ранее сообщалось, что бывшую участницу «Дома-2» Анастасию Полетаеву, которая проходит обвиняемой по делу «черных риэлтеров», приговорили к тюремному сроку. Вместе с другими членами группировки девушка занималась незаконными банковскими операциями.