Рекордно теплое лето сулит России небывалые возможности в Сибири и Арктике

Прошедший июль стал самым жарким месяцем в истории наблюдений за климатом нашей планеты, заявляют специалисты Всемирной метеорологической организации и европейской программы «Коперник» по наблюдению за глобальным климатом. Отечественные синоптики подтверждают это: по данным Гидрометцентра России, второй месяц лета 2020 года оказался экстремально теплым и с точностью до 0,1 °C повторил рекорд июля 2016 года.

Глобальное потепление сулит России не только известные проблемы из-за таяния вечной мерзлоты, но и небывалые возможности, связанные с освоением необъятных территорий Сибири и освободившейся ото льда Арктики, отмечает обозреватель Федерального агентства новостей.

«Малышка» уже не та

Нынешний июль пока лишь повторил температурный рекорд 2016 года — конечно, с обычными для глобального климата локальными отклонениями в большую и меньшую стороны по шкале температуры. Однако ученые явно бьют тревогу, говоря о «самом жарком месяце», но почему?

Дело в том, что 2020 год отличается от 2016-го тем, что четыре года назад у глобального климата был мощный разогревающий фактор — исполинское пульсирующее теплое течение Эль-Ниньо («Малыш»), которое периодически возникает в экваториальной зоне Тихого океана у побережья Южной Америки. Эль-Ниньо своим влиянием замедляет так называемый апвеллинг — подъем холодной воды у западного берега Южной Америки, возникающий за счет вращения планеты. Нет холодной воды из глубин — быстрее нагревается воздух над Тихим океаном: влияние «Малыша» на пике его силы обеспечивает дополнительно около 0,5 °C в тихоокеанском регионе и 0,1–0,2 °C в глобальных температурах.

Неразлучный спутник Эль-Ниньо — это такое же пульсирующее, но холодное течение Ла-Нинья («Малышка»), которое возникает на месте теплого течения с периодичностью от 3 до 8 лет и возвращает подъем холодной воды из глубин. Прошлый пик «Малышки» пришелся на 2012 год и, судя по всему, 2020-й тоже станет годом Ла-Нинья. Влияние Ла-Нинья на климат прямо противоположное — это холодное течение снижает температуры на 0,5 °C в Тихоокеанском регионе и на 0,1–0,2 °C в глобальном масштабе.

Таким образом, 2020 год стал своеобразным климатическим парадоксом: несмотря на мощное влияние холодного тихоокеанского течения нынешний июль повторил рекорды 2016 года, когда наблюдался пик теплого Эль-Нинья. В целом, аномально теплым оказался весь шестилетний период 2015–2020 — впервые приход холодной «Малышки» на место теплого «Малыша» не вызвал глобального похолодания климата, как это происходило в предыдущие периоды.

Можно сказать, что климат нашей планеты достоверно теплеет, и даже мощные сдерживающие факторы, которые в прошлом могли замедлить глобальное потепление, уже недостаточно сильны.

Гренландия «потекла»

Особенностью климата нашей планеты является то, что локальные отклонения от обычных температур могут быть гораздо более значительными, нежели тот глобальный рост в 0,1–0,2 °C, который фиксируется, исходя из усреднения температур в разных точках Земли.

В частности, за последние шесть лет аномально высокий рост температур начался в двух очень важных для России регионах — Сибири и Арктике. Причем этот локальный рост температур идет явно с опережением глобального подъема.

Так, уже упомянутая программа «Коперник» зафиксировала, что в целом ряде мест Сибири и в российском секторе Арктики локальные температуры летом 2020 года оказались на целых 10 °C выше нормы. Кроме того, о новой рекордной температуре в 38 °С в Верхоянске, расположенном к северу от Полярного круга, сообщил российский Гидрометцентр, дополнительно подчеркнув, что такая высокая температура не наблюдалась на этой метеорологической станции с момента начала наблюдений — с 1885 года.

Высокие сибирские температуры разогревают и соседнюю Арктику. Исходя из данных спутникового наблюдения, объем арктического морского льда в сентябре 2019 года, в конце сезона таяния, сократился более чем на 50% по сравнению со средним значением, наблюдавшимся в 1979–2019 годах.

Почему же Сибирь и Арктика разогреваются быстрее, чем остальная планета? Дело в том, что за локальный климат там во многом отвечает снежный и ледовый покров. Снег и лед — белые субстанции и, как следствие, хорошо отражают солнечный свет. Физическим параметром такого качества льда и снега выступает так называемое альбедо — число, обычно выражаемое в процентах, которое показывает, сколько солнечного света отражает та или иная поверхность. Альбедо снега составляет 40–85%, льда — 30–40%. А вот у таежного леса альбедо всего 5–15%, у заполярной тундры — 18–20%, а у воды — и того меньше, лишь 7–8%.

Исходя из этого, становится ясным, почему в Сибири и Арктике так быстро теплеет. Как только там тают лед и снег, под ними обнажаются морская вода или наземные ландшафты, которые гораздо интенсивнее поглощают солнечный свет. А это, в свою очередь, вызывает быстрый прогрев почвы и воды, которые опять-таки, растапливают снег и лед вокруг.

Такой же процесс идет в Гренландии, где, согласно исследованиям Всемирной метеорологической организации, за последние годы резко ускорилось таяние континентального ледника. В среднестатистический летний день в период 1979–2015 годов потеря льдов Гренландией составляла порядка 4 куб. км в сутки, и в течение зимы эти потери компенсировались выпадением осадков над островом. Однако уже в 2019 году ситуация резко изменилась — нормой летних месяцев стала ежедневная потеря в 7–8 куб. км.

Впрочем, Гренландия все-таки содержит в своем ледовом щите около 2,85 млн куб. км льда — это означает, что полностью он растает только через добрую тысячу лет, даже с учетом того, что земля Гренландии, освобождаясь ото льда, будет прогреваться быстрее, чем лед, по тем же причинам большой разности в альбедо. Так что к «гренландскому всемирному потопу» мы подготовиться успеем.

Но есть и более быстрый процесс, который откроет для России новые возможности.

Океан возможностей

Если исключить из температурной картины Сибири и Арктики экстремально теплые точки, где температура поднялась на указанные 10 °C выше нормы, то все равно окажется, что в этих регионах теплеет где-то вдвое быстрее, чем в целом по миру. А это, в свою очередь, означает, что и природа, и возможности для человеческой жизнедеятельности в Сибири и Арктике будут претерпевать наиболее быстрые и масштабные изменения по сравнению с тем, как глобальное потепление будет в целом воздействовать на планету.

Конечно, потепление в Сибири и Арктике несет в себе много сопутствующих проблем, например отступление вечной мерзлоты, которая часто в условиях Крайнего Севера рассматривалась как «бесплатный» и надежный строительный фундамент. Еще одной проблемой станут лесные пожары — их число и размах постоянно растут на протяжении последнего теплого периода.

Но есть и серьезные плюсы.

Согласно последним климатическим расчетам, повышение средних температур на Земле более чем на 1,5 °C вызовет рост средних температур в Арктике на 3 °C. Этого окажется достаточно, чтобы уже к 2100 году Северный Ледовитый океан и обрамляющие его моря оказались свободными ото льда на протяжении всего года.

Ничего невероятного в этом нет — 30 июля на самой северной в мире метеорологической станции «Норд», расположенной в 900 км от Северного полюса, была зафиксирована температура 16 °C, а в западной части Гренландии на станции «Каарсут», вблизи 71° северной широты, — 20,6 °C. Нетрудно понять, что при таких температурах летнее таяние плавучих льдов будет только ускоряться, а дальше процесс пойдет по нарастающей, учитывая сценарий, изложенный ранее.

Однако задолго до превращения Северного океана в «Неледовитый» климатические условия в Арктике и Сибири станут гораздо более благоприятными для проживания человека и любой хозяйственной деятельности: от ставшей традиционной добычи нефти, газа и других полезных ископаемых до выросшей на порядок морской навигации и кажущегося сейчас невозможным сельского хозяйства в Арктике.

Речь идет о том, что Россия, до сих пор страдавшая от недостаточного доступа к Мировому океану, получит одну из самых протяженных береговых линий — на севере, в Арктике. А в придачу к ней — еще и миллионы квадратных километров плодородной и неосвоенной земли в громадной Сибири и на Дальнем Востоке.

Глобальное потепление затронет Россию сильнее, чем многие другие страны. Но это изменение будет скорее возможностью для нашей страны построить совсем другой мир, в котором Сибирь станет плодородным краем, а освободившаяся ото льда Арктика — целым океаном возможностей.