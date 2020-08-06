Водонаева похвасталась дружбой с обладателем «Порно-Оскаров»

Москва, 6 августа. Телеведущая Алена Водонаева похвасталась дружбой со звездой фильмов для взрослым Маркусом Дюпри (настоящее имя — Алексей Маетный). В беседе с Сергеем Мезенцевым для подкаста «Сережа и микрофон» она сообщила, что считает порноактера своим бро.

«У меня есть друг в Лос-Анджелесе, Маркус Дюпри. Это Леха, у него пять «Порно-Оскаров», — сказала 38-летняя знаменитость, подчеркнув, что она никогда не состояла в романтических отношениях с приятелем.

Звезда также поразмышляла о проблемах порноиндустрии и разнице восприятия актеров этой категории фильмов в России и на Западе. По ее мнению, в США общество более спокойно реагирует на порноактеров, чем в России.

«У нас в принципе не легализован порнобизнес, с которого можно было бы налоги получать хорошие», — сказала Водонаева, добавив, что многие порноактеры из России вынуждены уезжать работать в США и Европу.

Маркус Дюпри родился в Петербурге, где и начал карьеру порноактера. После этого он перебрался в Европу, сейчас живет в США. Он неоднократно номинировался на AVN Awards — кинонаграды для порно-фильмов.