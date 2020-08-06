В Госдуме объяснили Украине, почему она никогда не сможет вернуть Крым

Власти Украины никак не могут изменить решение крымчан, проголосовавших на референдуме 2014 года за воссоединение с Россией. Об этом Федеральному агентству новостей заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал проведение властями Украины координационного совещания, на котором обсуждалась стратегия «деоккупации» Крыма. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что «работа над этим вопросом не прекращается».

«Мы определили дальнейший алгоритм действий для того, чтобы синхронизировать, свести в один блок все позиции и наработанные материалы от органов исполнительной власти», — заявил дипломат.

Кулеба сообщил, что в дальнейшем документ будет передан в Совет национальной безопасности и обороны Украины. Однако в начале августа «бывший представитель президента Украины в АРК» Борис Бабин рассказал, что у Украины нет никакой стратегии «деоккупации Крыма». Он пояснил, что в Киеве скрывают отсутствие документа.

В беседе с ФАН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ничего не может быть решено за счет только одной стратегии. Самыми главными считаются мероприятия, которые в ней прописываются для достижения цели.

«Если какая-то стратегия появилась у Киева в результате мозгового штурма, то это еще ни о чем не говорит. Мы несколько раз подчеркивали, что волеизлияние народа Крыма не обсуждается. Крымчане сами захотели присоединиться к России, и это высший закон и сила», — поделился мнением Чепа.

Если бы референдум на Украине проголосовал против решения крымского народа, то «пролилась бы кровь», считает политик. По мнению собеседника ФАН, в таком случае «беда бы была гораздо больше, чем то, что произошло в Донбассе».

«Но сейчас ничто другое не может поменять мнение и желание народа Крыма. За счет таких игрушек (стратегии «деокуппации» Крыма. — Прим. ФАН) украинские политики пытаются заработать политические очки», — сказал он.

Парламентарий признался, что ему сложно представить, «какой бред может вписать в стратегию «деокупации» Крыма правительство Украины».

«Разве мы можем предположить, что придет на ум нездоровому человеку. Речь не идет о каких-то оскорблениях их министра, но Киев не может ничего сделать. За многие годы нахождения Крыма в составе Украины полуостров только прошел запустение и разруху. Все, что было создано Советским Союзом, Киев сумел доконать. За последние несколько лет в Крыму произошли грандиозные изменения. Поэтому сегодня кто-то пытается раздувать щеки на Украине», — добавил политик.

Ранее член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков назвал «смехотворной» стратегию Украины по «деоккупации» полуострова. Он выразил мнение, что документ Киева засекречен, поскольку в нем нет и не может быть ничего реального. По словам политика, киевским властям пора отказаться от намерений оккупировать Крым. По его словам, период, когда полуостров был частью Украины, был периодом его уничтожения и издевательства над местными жителями.

Усомнился в реальном существовании документа бывший депутат Верховной рады, депутат Украины Владимир Олейник. Он выразил уверенность, что «когда мы слышим от украинских властей о том, что есть какой-то новый план, то это означает только одно: никакого плана нет».

Напомним, в 2014 году жители Крыма в ходе референдума приняли самостоятельное решение отделиться от страны и неоднократно подчеркивали, что не планируют его менять. Однако Украина продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией, и высказывает намерения по его возвращению обратно.