Российские школьники стремительно толстеют

Санкт-Петербург, 6 августа. Россияне начинают толстеть уже со школьной скамьи. По словам члена комитета Госдумы по охране здоровья, доктора медицинских наук Валерий Елыкомова, исследования, в которых участвовали 12-летние школьники Алтайского края, выявили рост заболеваемости ожирением.

«Мы посмотрели свыше 25 тысяч школьников, конкретно 12-летнего возраста — когда в организме происходит гормональный взрыв, и нашли признаки ожирения больше чем у 23%. Причем у девочек больше, чем у мальчиков. Примерно у такого же количества — повышенный уровень холестерина. У 7% — нарушение толерантности к глюкозе. Все привыкли, что болезни зарождаются после 40 лет, если вы будете вести неправильный образ жизни, неправильно питаться. Но эти исследования показали, что реально все нарушения наступают уже в детстве», — заявил Елыкомов в онлайн-эфире медиацентра «Патриот».

В качестве профилактики заболеваний, к которым может привести чрезмерное употребление фастфуда, член комитета Госдумы по охране здоровья предлагает усилить просветительскую работу среди школьников. Например — распространить опыт алтайских медиков.

«Мы ездим по школам и проводим уроки здорового питания. Например, надевая на них тяжелые жилеты, показываем, что будет, если масса тела возрастет на 25%. Много и других идей, которые доходчиво объясняют детям, что с ними будет, если они будут пренебрегать своим здоровьем», — рассказал эксперт.

Ранее диетолог Алексей Ковальков в ходе онлайн-встречи предложил включить лечение от ожирения в ОМС.