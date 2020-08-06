Располневшая после родов Катя Жужа рассказала, что делает ради похудения

Москва, 6 августа. Бывшая ведущая скандального телевизионного проекта «Дом-2» Катя Жужа рассказала о своей методике похудения после родов.

Звезда заметила, что еще во время беременности дала слово привести себя в порядок после рождения малыша. Сейчас телеведущая активно выполняет свои обещания и делится первыми результатами с подписчиками.

Во время беременности Жужа сильно поправилась – она набрала около 20 килограммов. Первые 10 килограммов ушли в течение нескольких дней после рождения ребенка. Жужа рассказала, что она выбрала специальную систему питания. Девушка также ходит на различные процедуры.

«Сижу на правильном питании, несколько дней буду придерживаться детокс-программы. Потом покажу вам результат. Живот уходит довольно быстро, я думала, будет хуже!», – написала Жужа.

Телеведущая заметила, что довольна результатами, но намерена продолжить программу диет. Она призналась, что была приятно удивлена тому, как быстро ей удалось сбросить первые килограммы.

Ранее Жужа объяснила своим подписчикам в соцсетях, почему долго скрывала второю беременность. Девушка заметила, что беременность далась ей нелегко, а полтора года безрезультатных попыток забеременеть выбили ее из колеи.