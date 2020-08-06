Стешин об убийстве Стенина: Украина заметает следы военного преступления

Тот факт, что Киев отказался предоставить российскому следствию материалы расследования гибели фотокорреспондента Андрея Стенина во время командировки, не делает чести украинским властям. Они просто заметают следы самого настоящего военного преступления.

Тогда, в 2014 году, на дороге у Дмитровки стояло около ста расстрелянных машин с беженцами. С крестами из красного пластыря. Ехали обычные, безоружные люди, это было видно… Они пытались спастись от боевых действий. В этих машинах были сотни людей, почти все они погибли. Это была чудовищная бойня.

Легковушку, в которой ехал Андрей Стенин, скорее всего, расстреляли с позиций Криворожского спецназа 79-й аэромобильной бригады ВС Украины.

Рядом с машиной Стенина стоял автомобиль, в котором ехали фермеры из Дмитровки, мужчина и женщина. Они везли свежий перец, картошку, помидоры. Женщине попали в ноги, но она смогла уползти, она выжила. Мужчина погиб в машине.

А в автомобиле, где ехал Андрей, были еще женщина и двое детей. Скорее всего, их пытались вывезти из котла, из зоны боевых действий.

Позже луганские таксисты опытным путем установили, что в машину, которая едет со скоростью 130 километров в час, невозможно попасть. У танка просто не успевает сработать автомат горизонтальной наводки, сопровождающий цель.

Задумайтесь, это же сколько раз нужно было попасть под огонь танков на гражданских машинах, чтобы установить этот факт! Ведь таких данных нет ни в одном из военных наставлений.

Тогда все приграничье было забито машинами с расстрелянными людьми. Я думаю, что это тянет если не на Нюрнбергский трибунал, то на серьезнейшие разбирательства точно. До сих пор не понимаю, почему Запад игнорирует эти факты.

Все те мирные инициативы, с которыми выступает Зеленский, — пока это только слова. Я неделю назад вернулся из Донбасса, я был в Луганской Народной Республике. Проехал примерно 70 километров по фронту, по деревням, которые находятся прямо на линии разграничения. Там, где конец, деревенской улицы, стоит табличка «Мины» и проходит линия фронта.

Местные жители мне говорили, что с Зеленским связывали свои надежды на мир. Но в последние полгода складывается ощущение, что ситуация вернулась обратно в 2014 год. Я был в Первомайском, куда за неделю до моего приезда прилетали снаряды. Там ничего не изменилось, люди уже ни на что не надеются.

Что же касается дела о гибели Андрея Стенина — понятно, что Украине абсолютно нечего сказать. Хотя я думаю, что все-таки доживу до того момента, когда виновных найдут, и они ответят за это преступление по всей строгости закона.