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Наташа Королева восхитила фанатов образом из «Криминального чтива»

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Наташа Королева восхитила фанатов образом из «Криминального чтива»Москва, 6 августа. Певица Наташа Королева примерила новый образ — сменила локоны на каре. Как оказалось, она сделала это для съемок, чтобы перевоплотиться в героиню культовой картины Джона Траволты «Криминальное чтиво» Мию Уоллес. Поклонники пришли к выводу, что артистке идет новая прическа и маленькое черное платье.

Получивший образ Королева показала в своем Instagram. Она выложила фото, на котором в образе киногероини Умы Турман повторила и ее позу с одного из постеров к фильму. Только вместо сигареты взяла в руку лак для ногтей.

«Творим вместе с командой по мотивам «Криминального чтива»!!!» — подписала пост исполнительница.

Фанаты завалили Королеву комплиментами. По их мнению, образ Уоллес оказался для певицы весьма подходящим. 

«Очень необычный, красивый стиль. Леди-вамп», — написала altynai__kulchukova.

«Ух. Какая прелесть. Даже таких слов нет, чтобы описать такую красоту», — прокомментировал erikxxv. 

«Прелесть! Очень идет новый образ! Восхищаюсь!!» — призналась tikhonova3895.

«Красотка, можно любоваться бесконечно», — заявила isaeva1805.

«Наталочка, вам любой образ подходит, так как вы красотка!!! И фигура просто класс!!!» — подчеркнула tkachiboroda.

«Пожарище просто», — констатировала marilinka81.

Лишь немногие остались недовольны перевоплощением. 

«Наталья, вам не идет эта прическа. Это мое личное мнение», — alexander3020121571781.

«Да, парик старит!!!!» — согласилась sopova373.

Королева действительно оказалась довольно похода на героиню Турман. Это хорошо видно, если сопоставить их фото.

Наташа Королева восхитила фанатов образом из «Криминального чтива»Ранее в своем Instagram певица рассказывала подписчикам, как воспитать сына, чтобы о нем написали в журнале Forbes, передает «Газета Кемерова».

Источник: Instagram
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