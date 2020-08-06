Наташа Королева восхитила фанатов образом из «Криминального чтива»

Москва, 6 августа. Певица Наташа Королева примерила новый образ — сменила локоны на каре. Как оказалось, она сделала это для съемок, чтобы перевоплотиться в героиню культовой картины Джона Траволты «Криминальное чтиво» Мию Уоллес. Поклонники пришли к выводу, что артистке идет новая прическа и маленькое черное платье.

Получивший образ Королева показала в своем Instagram. Она выложила фото, на котором в образе киногероини Умы Турман повторила и ее позу с одного из постеров к фильму. Только вместо сигареты взяла в руку лак для ногтей.

«Творим вместе с командой по мотивам «Криминального чтива»!!!» — подписала пост исполнительница.

Фанаты завалили Королеву комплиментами. По их мнению, образ Уоллес оказался для певицы весьма подходящим.

«Очень необычный, красивый стиль. Леди-вамп», — написала altynai__kulchukova. «Ух. Какая прелесть. Даже таких слов нет, чтобы описать такую красоту», — прокомментировал erikxxv. «Прелесть! Очень идет новый образ! Восхищаюсь!!» — призналась tikhonova3895. «Красотка, можно любоваться бесконечно», — заявила isaeva1805. «Наталочка, вам любой образ подходит, так как вы красотка!!! И фигура просто класс!!!» — подчеркнула tkachiboroda. «Пожарище просто», — констатировала marilinka81.

Лишь немногие остались недовольны перевоплощением.

«Наталья, вам не идет эта прическа. Это мое личное мнение», — alexander3020121571781. «Да, парик старит!!!!» — согласилась sopova373.

Королева действительно оказалась довольно похода на героиню Турман. Это хорошо видно, если сопоставить их фото.

Ранее в своем Instagram певица рассказывала подписчикам, как воспитать сына, чтобы о нем написали в журнале Forbes, передает «Газета Кемерова».