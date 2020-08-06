Нилов поддержал идею о дополнительном оплачиваемом выходном для россиян

Москва, 6 августа. Депутат Государственной думы Ярослав Нилов положительно относится к идее дать дополнительный выходной для россиян старше 40 лет, чтобы пройти диспансеризацию. Но не должно быть, чтобы свободный от работы день получился «как просто выходной», добавил он.

По его словам, фракции в Государственной думе поддержали инициативу, благодаря которой россияне старше 40 лет смогут взять дополнительный оплачиваемый выходной на прохождение диспансеризации.

«Я считаю, что это правильно. Но только в том случае, если к диспансеризации будут относиться ответственно. Причем не только граждане, но и те, кто эту диспансеризацию будут проводить», — сказал парламентарий в интервью RT.

Он пояснил, что зачастую граждане обращаются к врачу, когда болезнь уже на серьезной стадии. По его словам, нужно принимать меры на ранних стадиях, когда болезнь можно либо не допустить, либо купировать.

Нилов подчеркнул, что крайне важно, чтобы свободный от работы день «не получался как просто выходной день, когда к врачу-терапевту будут приходить просто для формальности».

Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева ранее рассказала, как россияне могут получить дополнительный выходной и что делать, если работодатель отказывает сотруднику в этом праве.

Как напомнил РИАМО, россияне старше 40 лет смогут взять дополнительный оплачиваемый выходной день, который можно будет потратить только на диспансеризацию. Эти изменения в Трудовом кодексе России вступят в силу с 11 августа, указал ForPost.