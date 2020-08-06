Лекарство от алкоголизма оказалось эффективным в борьбе с COVID-19

Москва, 6 августа. Препарат дисульфирам для борьбы с алкоголизмом показал эффективность против коронавирусной инфекции, выяснили ученые из НИУ ВШЭ и Института органической химии имени Зелинского РАН. Статья опубликована в журнале Mendeleev Communications.

Химики провели молекулярное моделирование и выяснили, что для борьбы с SARS-CoV-2 может использоваться дисульфирам, а также экспериментальный препарат против рака молочной железы нератиниб.

Дисульфирам противодействует коронавирусу двумя основными способами. Во-первых, лекарство является ковалентным ингибитором. А во-вторых, борется с сокращением в организме редуцированных форм глутатиона.

Ранее ученые Центра сердечно-сосудистых исследований Медицинской школы Икана на горе Синай обнаружили новый фактор, связанный с риском смертельного исхода у пациентов с коронавирусом. Согласно выводам исследователей, на вероятный смертельный исход указывает как высокая, так и низкая температура. Если пациент поступил с температурой выше 40 градусов, то риск смерти составляет 42%. Если же температура больного ниже 35,5 градуса, то риск летального исхода составляет 44%.